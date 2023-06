Radfahrerin bei Sturz im Dodenauer Tunnel verletzt - Hinweise erbeten

Von: Martina Biedenbach

In diesem Tunnel zwischen Dodenau und Reddighausen stürzte eine 63-Jährige aus Frankenberg. © Hoffmeister, Thomas

Weil sie laut Polizei zwei nebeneinander fahrenden Jugendlichen ausweichen musste, wurde ein Radfahrerin im Dodenauer Tunnel verletzt.

Dodenau – Eine Radfahrerin ist am Sonntag bei einem Unfall im Dodenauer Fahrradtunnel verletzt und nach Frankenberg ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei bittet in diesem Fall um Hinweise auf zwei jugendliche Radfahrer.

Wie ein Beamter der Polizeistation mitteilte, war eine 63-Jährige aus Frankenberg gegen 13.15 Uhr auf ihrem Fahrrad in dem schwach beleuchteten Radfahrer-Tunnel von Dodenau in Richtung Reddighausen gefahren. Ihr kamen zwei nebeneinander radelnde Jugendliche entgegen, die zudem an ihren Rädern kein Licht eingeschaltet hatten. Die Frau musste ausweichen und stürzte auf der unbefestigten Bankette.

Dabei verletzte sie sich laut Polizei das Handgelenk, den Kiefer und Zähne. Die Jugendlichen fuhren weiter, ohne sich um die Frau zu kümmern. Wer kann Hinweise auf die zirka 14 bis 15 Jahre alten jugendlichen Radler machen? (Martina Biedenbach)

Hinweise Hinweise an die Polizei Frankenberg, 0 64 51/72 03 0.