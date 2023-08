Schaumparty in Frohnhausen: Eine „tolle Gaudi“

Von: Gerhard Meiser

Viel Spaß hatten die jungen Leute bei der Schaumparty in Frohnhausen. Die Burschen-und Mädchenschaft des Ortes hatte dazu eingeladen. © Gerhard Meiser

Das dreitägige Fest der Burschen-und-Mädchenschaft im Battenberger Stadtteil Frohnhausen war ein Erfolg. Allein zur Schaumparty kamen 800 Gäste.

Frohnhausen – 111 Jahre Burschenschaft Frohnhausen – dieses Schnapszahljubiläum feierten die traditionsbewussten Frohnhäuser Burschen und Mädchen am Wochenende.

Cocktailbar: (von links) Annalisa Hallenberger, Celine Schneider, Vorsitzende Maren Runzheimer, Tamara Runzheimer und Jana Trusheim sorgten für Getränke. © Meiser, Gerhard

Erst die Schaumparty am Freitag im Festzelt, dann das Burschen- und Mädchenschaftstreffen am Samstag mit vielen Freunden aus der ganzen Region und dann der Festgottesdienst mit Pfarrerin Michaela Frischholz am Sonntag standen auf dem Programm.

„Das Fest war ein voller Erfolg. Wir sorgen mit dafür, dass die Traditionen im Dorf erhalten werden“, kommentierte Vorsitzende Maren Runzheimer die drei Festtage am Sonntagnachmittag. Ihr Dank galt den vielen Helfern. Der Gottesdienst wurde auch von Küsterin Doris Koch unterstützt.

„It‘s my life“ von Bon Jovi und „Gimme your love“ von Abba knallte es aus den Lautsprechern, als bei der Schaumparty am Freitagabend die Stimmung zum Kochen gebracht wurde. Die Musik legte DJ Chapterloud vom TLTH-Team aus Dautphetal auf. Spätestens beim „Macarena-Song“ des spanischen Musikduos Los del Rio gab es kein Halten mehr, der „Schaumkäfig“ war rappelvoll, mitten im Schaum wurde getanzt. 800 Musik- und Schaumfans genossen buchstäblich das Bad im Schaum. Es wurde gefeiert bis zum nächsten Morgen. Mit ihrer Schaumparty hat sich die Burschenschaft Frohnhausen längst einen Namen gemacht.

Alle Hände voll zu tun hatte das Cocktail-Team: Inmitten von Sonnenstühlen, bunten Dekorationen und Strandatmosphäre schenkten die jungen Mädchen der Burschen- und Mädchenschaft Cocktails aus: beispielsweise Sex on the Beach, Pina Colada oder Caipirinha. Passend zum Anlass stand auch ein Cocktail „Swimming Pool“ auf der Getränkekarte. So manches Getränk fand auch den Weg mitten in die Schaumfluten.

„Die Party ist supergut“, schwärmten Julie Schäfer und Lillemar Galba aus Ernsthausen – und rein ging‘s ins Vergnügen. Die Stimmung genossen auch die Freundinnen Anjali Ajimal aus Ernsthausen, Emilie Seipp aus Wollmar sowie Anna Marburger und Marie Bende aus Biedenkopf: „Eine tolle Gaudi“, lautete ihr Kommentar. mjx