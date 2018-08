Stadt Battenberg hat ihre fünf Wohncontainer verkauft

Vor den Mobile-Homes in Dodenau: Der Battenberger Bürgermeister Christian Klein. Inzwischen sind alle Wohncontainer verkauft.

Die Stadt Battenberg hat alle fünf Wohncontainer verkauft, die im Jahr 2015 – auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise – zur Unterbringung von Flüchtlingen angeschafft worden waren.

In der jüngsten Stadtverordnetenversammlung berichtete Bürgermeister Christian Klein, dass es der Verwaltung gelungen ist, alle Container zu verkaufen. Damals waren die Mobile-Homes per Schwertransport aus Litauen geholt worden. Der Stückpreis soll bei rund 15 000 Euro gelegen haben.

Für den Verkauf aller fünf Battenberger Container – einer steht noch am Feuerwehrhaus in Dodenau, zwei auf dem Festplatz in Laisa – wurde nun ein Verkaufserlös von insgesamt 8990 Euro erzielt.

Die Stadt hatte die Container über eine Firma im Internet zum Kauf angeboten. Das Mindestgebot pro Container sollte eigentlich 2500 Euro betragen. Für den Abtransport der Container müssen die neuen Eigentümer sorgen. Immerhin: Den Erlös von 8990 Euro darf die Stadt Battenberg behalten.