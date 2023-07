Tausende Besucher beim Straßenfest in Oberasphe

Von: Jörg Paulus

Freuten sich über ein gelungenes Straßenfest in Oberasphe: (von links) Landrat Jens Womelsdorf, Bürgermeister und Schirmherr Holger Siemon, Michael Jacobi vom Festausschuss und Ortsvorsteher Achim Müller. © Jörg Paulus

Tausende Menschen haben am Wochenende in Oberasphe Straßenfest gefeiert. Nicht irgendein Straßenfest: Das kleine Dorf erinnert damit alle sieben Jahre an seinen erfolgreichen Widerstand in der Gebietsreform von 1973/74.

Oberasphe – Anfang der 1970er war Oberasphe bei der Neugliederung der Gemeinden und Kreise vom Hessischen Landtag der Stadt Battenberg und damit dem Kreis Waldeck-Frankenberg zugeordnet worden, obwohl man dem Dorf versprochen hatte, dass es zu Marburg-Biedenkopf gehören werde. „Oberasphe fühlte sich kulturell und geographisch dem Raum Marburg-Biedenkopf zugehörig. Hinzu kamen die Bedenken, dass künftig große Entfernungen zur neuen Kreisstadt Korbach zurückzulegen seien“, heißt es in der Festschrift zum Straßenfest 2023 im Rückblick von Dorf-Chronist Horst Wagner.

Oberasphe lehnte sich damals gegen die Zuordnung zu Waldeck-Frankenberg auf und hatte Erfolg. Mit einem neuen Gesetz, das am 1. Juli 1974 in Kraft trat, wurde das Dorf der Gemeinde Münchhausen im Landkreis Marburg-Biedenkopf zugeordnet. Dieser Triumph wurde in Oberasphe mit einem spontanen Straßenfest gefeiert, das seitdem alle sieben Jahre Anfang Juli stattfindet.

Besucher aus beiden Landkreisen

Auch diesmal kamen wieder Tausende Besucher aus beiden Landkreisen in das 320-Einwohner-Dorf. Bei Hochsommer-Wetter wurde vier Tage lang mit viel Live-Musik gefeiert. „Das Wetter hat die Grundlage für ein herrliches Zusammensein geschaffen“, sagte Ortsvorsteher Achim Müller am Sonntagnachmittag. Vor allem am Samstagabend herrschte in der Straße Weite Höhe, in der das Straßenfest stattfand, und auf den Höfen links und rechts Volksfeststimmung unter freiem Himmel.

Michael Jacobi vom Festausschuss lobte den Zusammenhalt der Oberaspher. „Alle haben sich an Diensten beteiligt. Und die Bewohner der Straße haben ihre Höfe zur Verfügung gestellt“, bedankte er sich. Auch Holger Siemon, seit wenigen Monaten Bürgermeister von Münchhausen und erstmals Schirmherr des Straßenfestes, lobte die Gemeinschaftsleistung: „Man sieht, was so ein kleines Dorf erreichen kann, wenn man etwas gemeinsam anpackt. Oberasphe zeigt, wie unsere Gesellschaft funktionieren sollte.“

Mit Blick auf die politischen Ehrengäste am Sonntagnachmittag – darunter Bundestagsabgeordneter Stefan Heck und Staatssekretär Sören Bartol – sagte Holger Siemon: „Die Zeiten haben sich geändert. Vor 49 Jahren hätte sich keiner hierher getraut, als hier die Luft gebrannt hat.“

Landrat Womelsdorf: Ein Fest, das verbindet

Landrat Jens Womelsdorf hob hervor, dass aus einem Straßenfest, das aus dem Widerstand geboren wurde, ein Fest geworden sei, das verbindend wirke. Und Womelsdorf versicherte den Oberasphern, dass er, obwohl er gebürtiger Battenberger sei, als Landrat von Marburg-Biedenkopf natürlich die Verpflichtung sehe, sehr gut auf das Dorf aufzupassen. „Ihr müsst euch keine Sorgen machen“, sagte er augenzwinkernd vor dem Hintergrund der Diskussionen vor 49 Jahren.

Zum Programm des Straßenfestes gehörten Konzerte von drei Bands und zwei Musikkapellen, Chorgesang und Volkstanz. Auftakt am Freitag war das Totengedenken am Ehrenmal, am Montagnachmittag fand ein Jux-Festzug durchs Dorf statt.

Beim Jux-Festzug gab es kreative Motivwagen und Gruppen, wie hier „Vicki und die starken Frauen“. © nh