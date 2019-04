Tribute-Bands von ABBA und Roxette begeisterten Fans in Battenberg

Cultur-Club hatte eingeladen

+ © Susanna Battefeld Bei (von links) Monika Huft, Sylwia Marczynski, Ulrike Moryson, Annette Schmidt und Kirsten Feyerabend-Behle vom Cultur-Club Battenberg war die Stimmung schon vor dem Konzert bestens. © Susanna Battefeld

Battenberg. Rund zweieinhalb Stunden „Musik, die glücklich“ macht, – so die Ankündigung des Band-Sprechers – erlebten mehrere Hundert Besucher am Samstagabend beim Konzert der „ABBA World Revival Band“, die auf Einladung des Cultur-Clubs in der Battenberger Burgberghalle auftrat.