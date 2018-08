Neue Technik für das Trinkwasser in Battenberg: "Die alte Anlage ist am Ende"

Battenberg. Die Stadt Battenberg soll die Fernwirkanlage für ihre Trinkwasserversorgung für 276.000 Euro erneuern lassen. Das ist die einstimmige Empfehlung des Haupt- und Finanz- und des Bauausschusses für die Stadtverordneten-Sitzung am 16. August.

Mit einer Fernwirkanlage werden alle technischen Anlagen fernüberwacht und -gesteuert. Über einen PC hat Wassermeister Michael Grings Übersicht über Pumpstationen, Hochbehälter, Messschächte und Ablaufzähler. Er kann Verbräuche überwachen und Rohrbrüche örtlich eingrenzen. Bei Störungen im Leitungsnetz sendet ihm das System einen Alarm auf das Diensthandy, um schnell reagieren zu können.

„Die bestehende Anlage ist 20 Jahre alt und am Ende“, sagte Grings am Donnerstag in der Ausschusssitzung. „Das System hat immer wieder Ausfälle, als Wassermeister brauche ich aber zuverlässige Daten“, warb Grings für eine Neuanschaffung.

Das Ingenieurbüro Gröticke aus Twistetal hatte sich für die Stadt um die Ausschreibung gekümmert. Möglich seien wie bisher eine PC-Lösung, das heißt eine Leitwarte im Bauhof, oder eine Web-Lösung, bei der die Daten in einer Cloud gespeichert und für Berechtigte über das Internet zugänglich sind. Die beiden Ausschüsse stimmten für die PC-Lösung, die auch das Büro Gröticke favorisierte.

Inklusive der Erneuerung der Infrastruktur und eines Wartungsvertrages über zehn Jahre würde das die Stadt 276 000 Euro kosten. „Das ist eine dringend nötige Investition. Wir machen es einmal und dann richtig“, sagte Matthias Vetter (FDP).

In der Beratung ging es auch darum, ob die Überwachung und Steuerung der Trinkwasserversorgung auch über Anlagen von Nachbarkommunen möglich sei. „Technisch ja“, sagte Diplom-Ingenieur Boris Perplies. Er hatte eine mögliche Kooperation untersucht: zwischen Battenberg einerseits und andererseits Hatzfeld und Bad Berleburg, die beim Wasser bereits zusammenarbeiten. Vorteil: Die Wassermeister könnten sich gegenseitig vertreten. „Ob man das will und ob es sinnvoll wäre, ist eine andere Frage“, sagte Perplies.

„Für uns stellt sich diese konkrete Frage noch nicht, aber die Systeme schließen das zumindest nicht aus“, stellte Rüdiger Weiß als Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses fest.

