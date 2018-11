Verein "Mountbatten - Music and more" in Battenberg gegründet

Für junge Menschen

+ © Thomas Hoffmeister Gründung des Vereins „Mountbatten - music and more“ in Battenberg: (von links) Lisanne Ochse, Michael Czeczatka, Michael Hennemann, Vorsitzender Wolfram Mattner, Thomas Weisheit, Tim Inacker-Bovermann und Robin Böhm. © Thomas Hoffmeister

„Mountbatten – music and more“: So heißt der Verein, der sich in Battenberg gegründet hat.