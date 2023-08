Vor 70 Jahren: Erstes Motorrad-Rennen auf dem Battenberg-Ring

Start zum Rennen auf dem Battenberg-Ring in der 500-ccm-Klasse im Jahr 1953: Mit der Nummer 4 der spätere Sieger Heinz Gaulke. © Sammlung Rudolf Steber

Vor 70 Jahren, 9. August 1953, fand das erste Motorradrennen auf dem Battenberg-Ring statt. Etwa 50.000 Zuschauer säumten damals die Strecke.

Battenberg – Zollstock, Gendarmeneck, Eifa-Grund, Hatzfelder Kehre oder Laisa-Eck: Diese Namen waren Motorsportfans im Oberen Edertal früher ein Begriff. Gemeint sind Streckenabschnitte des damaligen Battenberg-Rings, der vor 70 Jahren, am 9. August 1953, Premiere feierte. Geschätzte 50 000 Zuschauer säumten damals den 12,53 km langen Berg-und-Tal-Kurs im Ederbergland.

Die Verantwortlichen des Motorsportclubs (MSC) Battenberg hatten aus der Not eine Tugend gemacht. Die neue Rennstrecke war eine Folge des sogenannten „Schwarzen Sonntags“: Ein Motorradrennen am 10. August 1952, fast auf den Tag genau ein Jahr zuvor, hatte auf dem alten, 7,15 Kilometer langen Kurs „Rund um Battenberg“ drei Todesopfer gefordert: Werner Jünger, den Fahrer des Gespanns Jünger/Heintzen, Arno Dünzel und den Rennbesucher Hermann Winter aus Allendorf/Eder, der mit seiner Familie unter den Zuschauern weilte.

„Die alte Rennstrecke ist tot – es lebe die neue,“ schrieb der Begründer der Battenberger Rennszene, Dr. Wolf E. Lincke, im Programmheft 1953.

Kurs kreuzte keine Eisenbahnlinie

Der neue Kurs wurde am 8. Juli von der „Obersten Motorsport-Kommission“ (OMK) abgenommen und freigegeben. Weiter schrieb Dr. Lincke: „Der Kurs bietet zwei Vorteile, die er der alten Strecke voraus hat. Er kreuzt keine Eisenbahnlinie und wird – nach der Fertigstellung der Ortsumgehungsstraße Holzhausen – keine Ortschaft mehr durchqueren.“ Eine solche Ortsumgehung gibt es allerdings bis heute nicht.

Der damalige MSC-Präsident Wolf Drevermann (Auhammer) begrüßte die Ehrengäste auf der Ehrentribüne, unter ihnen auch Landrat Dr. Stapenhorst. Die Streckenreportage besorgten der Motorsportjournalist Eugen K. Schwarz (Stuttgart) und der Marburger Walter Hintz. Von den 220 Nennungen qualifizierten sich nach Ende des Trainings schließlich 150 Bewerber für die jeweiligen Läufe.

Etwa 50 000 Zuschauer hatten sich bei bestem Rennwetter rund um den Kurs eingefunden. Um 10.30 Uhr startete das erste Rennen (125 ccm) und sah Fritz Heidemann (Preußisch Oldendorf) auf NSU-Fox als ersten Sieger auf dem neuen Battenberg-Ring.

Der erste Rundenrekord

Den ersten Rundenrekord markierte Heinz Gaulke (Frankfurt/Main) auf einer Norton-Federbett im Rennen der Halbliter-Klasse in 6,378 Min. (113,39 km/h). Sechs Rennen gingen über die Bühne, darunter zwei Gespann-Klassen (500 und 750 ccm). Dabei siegten Seeber/Heiß (München) auf BMW (500 ccm) und Rohsiepe/Ropel (Gelsenkirchen) ebenfalls BMW (750 ccm).

Am Ende des Renntages herrschte große Zufriedenheit. In gemütlicher Runde traf man sich am Abend im Hotel Clemens in Battenberg, wo die Siegerehrung vollzogen wurde.

Zum Höhepunkt der Historie des Battenberg-Rings zählen die Rennen 1955 und 1956, bei denen die gesamte deutsche Spitzenklasse im Gespannrennsport an den Start ging. Letzte Sieger waren Noll/Cron (Kirchhain), die Weltmeister 1954 und 1956.

Aus kam drei Jahre später

Der Premiere am 9. August 1953 folgte bereits drei Jahre später das endgültige Aus für den Battenberg-Ring. Verschärfte behördliche Auflagen und finanzielle Einbußen, verbunden mit nachlassender Euphorie, setzten den Schlusspunkt.

Von Rudolf Steber