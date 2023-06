Battenberger Schlagersänger Dirk Leandro im Gespräch über seine musikalischen Pläne

Seit seiner Kindheit musikbegeistert

+ © Denny Fabian Begann schon früh, Musik zu machen: Dirk Leandro erfreut seine Schlagerfans deutschlandweit auf Volks- und Weinfesten. © Denny Fabian

Dirk Leandro ist Schlagersänger aus Leidenschaft. Der gebürtige Battenberger lebt nun in der Nähe von Düsseldorf und hat sein Hobby zum Beruf gemacht.

Battenberg/Düsseldorf – Im September 2022 veröffentlichte er sein erstes Lied „Im Hier und Jetzt“. Bereits im Januar 2023 folgte die zweite Single „Ich bin nur stark mit dir“. Seine Begeisterung für Musik entdeckte der 1982 geborene Dirk Leandro, der mit bürgerlichem Namen Dirk Inacker heißt und ursprünglich aus Battenberg kommt, schon früh: „Im Alter von sieben Jahren habe ich begonnen, Trompete zu spielen. Dann war ich immer wieder in örtlichen Musikvereinen.“

Später habe er angefangen zu singen und sei so im Schlagerbereich gelandet. „Seit September 2022 bin ich hauptberuflich Musiker“, sagt Leandro. Zuvor habe er in der Filialleitung einer Bäckerei gearbeitet.

Aus dem Leben gegriffene Liedtexte

„Während der Corona-Pandemie habe ich gemerkt, dass ich eigentlich etwas anderes machen möchte. Ich war selbst auf einigen Schlagerkonzerten und habe dadurch auch musikalische Freundschaften geschlossen.“ Mit dem vergangenen Monat erschienenen Lied „Liebe ist bedingungslos“ möchte Leandro ein Zeichen setzen: „Liebe ist für alle da, sie kennt keine Grenzen.“

Diese Vielfalt zeige er auch in seinem neuen Musikvideo. Jeder Mensch solle gleich behandelt werden, unabhängig von Kopftuch oder Hautfarbe. „Meine Texte sind aus dem Leben gegriffen“, sagt er. Für nächstes Jahr plant er sein erstes Album: „Ich habe ein tolles neues Produzententeam, das auch für Beatrice Egli und Maite Kelly Musik produziert.“

In der Zwischenzeit trete er auf Volks- und Weinfesten in ganz Deutschland auf. Aber auch auf Benefizgalas engagiert sich der Schlagersänger: „Kürzlich bin ich auf einer Benefizgala für krebskranke Kinder in Aachen aufgetreten.“ Er könne sich zukünftig auch vorstellen, für einen guten Zweck ehrenamtlich aufzutreten.

Seit 28 Jahren sei er eng mit der bekannten Schlagersängerin Michelle befreundet: „Ich bin schon häufiger gemeinsam mit ihr aufgetreten. Zusammen haben wir das Lied „Idiot“ gesungen.“ Backstage habe er es geschafft, auch Kontakte zu anderen Schlagersängern zu knüpfen. „Thomas Anders ist für mich ein sehr großes Vorbild. Aber auch die Giovanni-Zarella-Show gefällt mir sehr gut“, sagt Leandro.

Eigener Fanclub und Autogrammstunden

Seinen bisher größten Auftritt hatte der gebürtige Battenberger auf dem Stadtfest in Hilden: „Da kamen ungefähr 1000 Leute.“ Seine Fangemeinde sei bunt gemischt: „Ich würde sagen, zwischen 23 und 60 ist so ziemlich alles dabei.“ Nach seinen Auftritten steht Leandro für Autogrammstunden oder Fotos bereit. „Ich habe auch einen eigenen Fanclub.“

Für die Zukunft könne er sich gut vorstellen, in seiner Heimat Waldeck-Frankenberg aufzutreten, zum Beispiel auf dem Frankenberger Pfingstmarkt. „Außerdem wünsche ich mir natürlich, dass ich noch lange Musik machen kann.“ Auch ein Fernsehbeitrag wäre für ihn denkbar. „Aktuell führe ich Gespräche mit einem Fernsehsender, der eventuell eine Doku über mich drehen möchte.“

Weitere Informationen zu Terminen und Tickets unter dirk-leandro.de.