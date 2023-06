Geplanter Bauernhof-Kindergarten in Külte vom Parlament abgelehnt

Von: Julia Janzen

Teilen

Kinder kümmern sich um Tiere auf dem Matthishof. Einen Kindergarten wird es dort aber nicht geben. © Privat

Der geplante Bauernhof-Kindergarten nach Montessori-Prinzip wird nicht umgesetzt. Die Volkmarser Stadtverordneten haben mehrheitlich gegen das Vorhaben votiert – nach einer teils höchst emotionalen Diskussion.

Volkmarsen - Es war knapp 22.30 Uhr, als die Entscheidung fiel: Der in den vergangenen Wochen viel diskutierte Kindergarten kommt nicht. Fast 200 Zuhörerinnen und Zuhörer waren in die Nordhessenhalle gekommen, um die Stadtverordnetensitzung zu verfolgen. Am meisten diskutiert wurde die Frage, ob die vom Büro Bioline erstellte Bedarfsanalyse korrekt ist.

Bernd Wecker, Chef von Bioline, stellte zu Beginn detailliert vor, wie die Bedarfsplanung vorgenommen wurde. Dies sei „hochgradig komplex“, betonte er. Sein Fazit: Mit den bereits vorhandenen und den entstehenden Plätzen sei „der Bedarf gedeckt“. Doch daran gab es deutliche Kritik.

Unter anderem Laura Lau (Grüne) betonte, dass die Plätze nicht ausreichend seien werden, dass die Berechnungen nicht korrekt seien und dass die Möglichkeit bestehe, dass die Stadt irgendwann mit Klagen von Eltern konfrontiert würden, die keinen Betreuungsplatz für ihre Kinder bekommen. „Überzeugt haben Sie mich nicht“, sagte auch Klaus Teppe (Freie Wähler) zu Wecker. „Es sind handwerkliche Fehler gemacht worden.“ Und, so Teppe: „Alle Kindergärten in Volkmarsen sind derzeit voll belegt, erst im August nach Beginn der Schule können neue Kinder aufgenommen werden.“

Ebenso vehement verteidigten die Kritiker des Kindergarten-Vorhabens die Zahlen. So sagte Martin Schmand (CDU), dass der Bedarf an Kindergarten-Plätzen gedeckt sei und es die „finanzielle Situation es nicht erlaubt“, für das Projekt zu entscheiden. Deutlicher formulierte es Klaus Kramer (SPD): Man könne den Bürgern diese finanzielle Belastung nicht zumuten, „massive Grundsteuererhöhungen wären die Folge“. Die Erhöhungen würden zwar ohnehin kommen, der Kindergarten würde das aber potenzieren.

„Lassen Sie uns bitte nicht blamieren“

Bürgermeister Hendrik Vahle verteidigte die Zahlen, diese seien in Abstimmung von Stadt, Landkreis, Zweckverband Kindertagesstätten mit Bioline entstanden. Und momentan sei die Platzsituation so, wie sie abgebildet worden sei.

Ute Moldenhauer (Freie Wähler) sagte, dass man aus finanziellen Gründen womöglich im kommenden Haushalt auf etwas verzichten müsse, sollte jetzt der Bauernhof-Kindergarten kommen. „Ich möchte nicht entscheiden, ob man zum Beispiel ein Schwimmbad schließen müsste“, sagte sie. Das kritisierte Violetta Bat (Grüne). Es sei gemein, den Kindergarten mit etwas anderem aufzuwiegen. Sie appellierte an ihre Parlamentskollegen: „Lassen Sie uns bitte nicht blamieren und nicht die Stadt der einfältigen, rückwärtsgewandten Hinterwäldler sein.“

Die Befürworter machten in zahlreichen Wortbeiträgen den Bedarf an weiteren Kita-Plätzen deutlich. Alle Stadtverordneten erkannten gleichermaßen das geplante Kita-Konzept an, sprachen von guter Arbeit, die auf dem Matthishof bereits geleistet werde. Dennoch wurde das Vorhaben am Ende abgelehnt: 16 Nein-Stimmen aus den Reihen von CDU und SPD standen elf Ja-Stimmen gegenüber, es gab zwei Enthaltungen. jj