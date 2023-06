Bernd Meier ist neuer Schützenkönig in Wetterburg

Von: Elmar Schulten

Teilen

Bernd Meier und seine Frau Claudia sind das neue Königspaar in Wetterburg. Sie wurden am frühen Sonntagabend proklamiert. © Elmar Schulten

Bernd Meier ist neuer Schützenkönig in Wetterburg. Zu seiner Königin erwählte er seine Frau Claudia. Als neues Kinderkönigspaar regieren in den kommenden fünf Jahren Marlene Schütt und Leano Kuzyna.

BadArolsen-Wetterburg - Das neue Königspaar wurde am Sonntagnachmittag im Anschluss an einen grandiosen Festzug im Schießkeller der Twisteseehalle ermittelt. Die Majestäten führten am Abend die Polonaise der Schützenpaare an.

Eröffnet wurde das Wetterburger Schützenfest am Freitagabend mit einem Großen Zapfenstreich auf dem Sportplatz. Hier war auch nach dreieinhalb Jahrzehnten wieder das Festzelt aufgebaut.

Festzelt genau richtigen Ort

Seit Fertigstellung der Twisteseehalle hatten die Wetterburger dort ihre Heimatfeste gefeiert. Weil aber mit dem Baubeginn für die Erweiterung der Feuerwehrgarage gerechnet worden war, hatte der Magistrat darum gebeten, diesmal nicht in der Twisteseehalle zu feiern.

Der Umbau der Feuerwehrunterkunft wurde zwar nicht begonnen, das Festzelt wurde aber dennoch auf dem Sportplatz aufgebaut. Dafür entschuldigte sich Bürgermeister Marko Lambion ausdrücklich beim Festkommers am Sonnabend. Die Schützen aber schienen gar nicht so unglücklich über den neuen/alten Festplatz.

Bärtestutzen und dann Tanz mit DJ

Im Zelt jedenfalls ließ sich am Freitag bestens mit der heimischen Rockband „Meier-Müller-Schulze“ feiern. Bürgermeister Lambion verwies auf seine Wetterburger Wurzeln und unterstrich die Bedeutung des Schützenvereins im Dorf: „Alles ist schneller geworden. Umso wichtiger ist es, dass die Schützen Traditionen an die nächste Generation weitergeben. - Feste beflügeln und bereichern den Alltag.“

Am Montag, 26. Juni, letzten Tag des großen Heimatfestes gibt es für die Gäste ein königliches Mittagessen. Nach dem Bärtestutzen ab 15 Uhr und dem kleinen Umzug um 17 lädt der Schützenverein alle ein zum Tanz mit DJ-Musik bis spät in die Nacht. (Elmar Schulten)

Großer Festzug als weiterer Höhepunkt beim Wetterburger Schützenfest Fotostrecke ansehen

Wetterburger Schützen beginnen ihr Heimatfest mit Großem Zapfenstreich Fotostrecke ansehen