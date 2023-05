Berufsmesse an Ederseeschule Herzhausen mit 26 Betrieben

Von: Stefanie Rösner

Die Schülerinnen Selma Bretter, Dana Stremme und Emelie Bretter (von links) informieren sich am Stand von Vitos Haina. © Stefanie Rösner

Vöhl-Herzhausen – 26 Unternehmen von Bad Arolsen bis Burgwald haben sich am Dienstag beim „Tag der Berufe“ in der Ederseeschule vorgestellt.

150 Schülerinnen und Schüler von der siebten bis zur zehnten Klasse hatten an dem Vormittag Gelegenheit, die Firmen kennenzulernen und Fragen zu deren Ausbildungsberufen und möglichen Praktika zu stellen. Im Anschluss durften sie bei Workshops praktisch tätig werden.

Joane Roels besucht die achte Klasse der Ederseeschule in Herzhausen und weiß schon, was sie werden will: Sozialpädagogin. Deshalb hat sie Fragen parat, als sie mit ihren Mitschülerinnen die Stände verschiedener Betriebe bei der Berufsmesse „Tag der Berufe“ ansteuert.

Selma Bretter hat bereits eine Ausbildungsstelle als Ergotherapeutin, und am Stand von Vitos Haina möchte sie mehr über die Unterschiede in der Pflege in Psychiatrie und Krankenhaus erfahren. Ihre Schwester Emelie Bretter hat ganz andere Interessen. Sie wird eine Ausbildung als Berufskraftfahrerin beginnen, verrät sie. „Ich mag große Maschinen, Technik, das Fahren und unterwegs zu sein“, sagt Emelie Bretter.

Gewerbliche und kaufmännische Ausbildungsberufe

Die Technik ist es auch, die manche Schüler auf den Stand des Radlader-Herstellers Weidemann aus Korbach aufmerksam macht. Dorian Störmer und Lorenz Ulrich erklären den Schülern, welche verschiedenen gewerblichen und kaufmännischen Ausbildungsberufe angeboten werden. Beim anschließenden Workshop können die Jugendlichen Klebeband-Roller aus Metall zusammenbauen.

Die Firmen Thonet und Fingerhaus zum Beispiel bieten an diesem Vormittag einen gemeinsamen Workshop an, bei dem die Schüler einen Holzwürfel fertigen dürfen.

Die Schülerinnen und Schüler sollen an den Ständen Stempel sammeln, um ihren Lehrern vorweisen zu können, dass sie mit den Unternehmensvertretern Gespräche geführt und Kontakte geknüpft haben, erklärt die Lehrerin und Organisatorin Stephanie Spandehra. Die Schüler fragen überwiegend nach den Arbeitszeiten, nach dem Gehalt, welcher Schulabschluss notwendig ist und was die jeweiligen Berufe ausmacht, berichtet Isabella Battenfeld vom Hotel Die Sonne in Frankenberg.