Bessere Konditionen beim Autokauf für Benziner und Diesel

Von: Marcus Althaus

Gebrauchtwagenpreise haben sich gegenüber dem Anstieg im Vorjahr wieder etwas stabilisiert. Einsteigermodelle sind mancherorts rar. Verbrenner sind gefragter als E-Autos, weil preislich attraktiver. © IMAGO/Sven Simon

Gemessen an den Ergebnissen der Marktstudie des Duisburger CAR-Instituts, müssten sich preisbewusste Konsumenten von Fahrzeugen derzeit eher auf Verbrennermodelle konzentrieren. Bei den meistgefragten Modellen liegen Kaufanreize mittlerweile höher als bei Elektrofahrzeugen, da die Förderung gekürzt wird und die Herstelleranteile von 50 Prozent vielfach entsprechend zurückgehen.

Waldeck-Frankenberg – Autohersteller können den Kunden aktuell höhere Kaufanreize bei Verbrennermotoren bieten, das weiß auch Thorsten Jähn, Filialleiter bei der BMW Wahl Group in Korbach. Er kann bestätigen, dass die Konditionen für Benziner und Dieselfahrzeuge derzeit moderater sind als bei den Elektromodellen: „Die Reduzierung der staatlichen Förderung bei den Elektrofahrzeugen wirkt sich bereits spürbar auf die Nachfrage aus. Kunden übernehmen lieber ihre geleasten E-Fahrzeuge, weil Neuwagen teurer geworden sind.“

Thomas Schmidt, Verkaufsleiter im Korbacher VW-Autohaus Arnold, sieht ebenfalls höhere Kaufanreize bei Verbrennern, allerdings nur bei bestimmten Modellen. Die rückläufige Nachfrage bei Elektrofahrzeugen, macht auch er an der abnehmenden Förderung fest. Nur noch 3000 statt 4500 Euro „Umweltprämie“ gibt es ab dem 1. Januar 2024 für Privatkäufer von E-Autos bis zu einem Nettolistenpreis unter 45 000 Euro. Unternehmen erhalten bereits seit dem 1. September gar keine Umweltprämie mehr für ihre Neuwagenkäufe.

Prognose: Preise für E-Autos werden wieder sinken

Schmidt rechnet mit einer Herstellerreaktion: „Elektro“ ist weiterhin das Thema und attraktive Konditionen sind der Schlüssel dazu.“ Laut Duisburger CAR-Institut sei zwar unter anderem der VW-Konzern noch in der Lage, bestimmte E-Modelle innerhalb dieses Jahres zu den alten, günstigeren Förder-Konditionen zu liefern. Doch schon bald dürfte Tesla nach Einschätzung des Studienleiters Ferdinand Dudenhöffer eine neue Preissenkungsrunde einläuten.

Markus Beil vom gleichnamigen Autohaus, das die Marken Renault, Land Rover und Dacia in Frankenberg und Korbach führt, sieht weiterhin attraktive Leasingraten für E-Fahrzeuge, die von manchen Herstellern schon jetzt gezielt bezuschusst werden. In seinen Augen sind günstigere Verbrenner Auslaufmodelle: „Besonders wenn die Euro-7-Norm kommt und die CO2-Zertifikate werden thermische Autos unattraktiver werden.“ Elektromobilität sei die Zukunft, wie die IAA zeige.



„Ich glaube nicht, dass der Verbrenner in Zukunft sterben wird. Synthetische Kraftstoffe werden ein Thema sein“, findet hingegen Thomas Schmidt.

Marktstudie: Höchste Rabatte seit zwei Jahren Viele Autohersteller haben aktuell bei ihren Verbrennermodellen höhere Kaufanreize gesetzt. Die 30 gefragtesten Modelle wurden laut Marktstudie des Duisburger CAR-Instituts im August mit einem durchschnittlichen Preisnachlass von 17,8 Prozent angeboten, dem höchsten Rabatt seit zwei Jahren. Die Herstellerrabatte für E-Autos wurden demnach innerhalb eines Monats von 9,3 Prozent auf 8,7 Prozent der Listenpreise zurückgefahren.

„Erst waren die Subventionen für Elektroautos unverhältnismäßig hoch. Jetzt wird diese Förderung zu rasant wieder zurückgefahren“, zeigt Thorsten Jähn, Filialleiter der Wahl Group ein Problem auf. Er hätte sich eine ausgeglichenere und dauerhaftere Förderung gewünscht.

Anfang März hat das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) den Umweltbonus für das einmillionste Batterieelektrofahrzeug seit Start der Förderung in 2016 ausgezahlt. Insgesamt sind mehr als 8 Milliarden Euro an Fördermitteln für das Programm geflossen, so die BAFA.



E-Autos machen Riesensprung bei den Zulassungen kurz bevor die Förderung ausläuft

Markus Beil vom Autohaus Beil hält die reduzierte Förderung aber nur für eine momentane Hürde: „Gegenüber dem Vorjahr sind laut Kraftfahrtbundesamt 170 Prozent mehr Elektrofahrzeuge verkauft worden.“ Die Pkw-Neuzulassungen in Deutschland lagen im August 2023 deutlich höher als im Vorjahresmonat. Einen Riesensprung nach vorn machten Elektroautos, da vor dem Ende der Förderung noch viele Firmen in den Genuss der Prämien kommen wollten.



Die heimischen Händler hoffen nun auf einen Kaufeffekt durch das von Bundesminister Dr. Volker Wissing angekündigte Förderprogramm zur Eigenerzeugung und Nutzung von Solarstrom für Elektrofahrzeuge an Wohngebäuden. Dieses startet am 26. September.

Neue Förderung verspricht bis zu 10.200 Euro für PV-Anlage, Wallbox und Batteriespeicher

Eigentümer von selbstgenutzten Wohnhäusern können bei der KfW einen Investitionszuschuss von bis zu 10.200 Euro für eine Ladestation in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage und eines Batteriespeichers beantragen, sofern ein eigenes Elektroauto vorhanden oder verbindlich bestellt ist.



Aktuell halten die Autobesitzer aber wieder länger an ihren Fahrzeugen fest. Das betrifft auch Leasingkunden. „Viel öfter wird ein Fahrzeug nach Vertragsablauf übernommen, anstatt es zu wechseln“, sagt Jähn, mit Blick auf die Zinsentwicklung, Finanzierungsmöglichkeiten und gestiegenen Preise im Allgemeinen. Das hat Einfluss auf den Gebrauchtwagenmarkt. Bis vergangenen Herbst stiegen die Preise für gebrauchte Fahrzeuge, wegen des geringen Angebots und einer zunehmenden Nachfrage.



Preise für Gebrauchtwagen

Aktuell haben sich die Preise dort wieder stabilisiert, weil die Nachfrage tendenziell etwas gesunken ist. Laut Gebrauchtwagen Preisindex für August des Verkaufsportals AutoScout24, welches eine Million Gebrauchte Kfz. als Datenbasis in Deutschland benennt, kosten Fahrzeuge im Alterssegment 10 bis 20 Jahre durchschnittlich rund 10.000 Euro. 5 bis 10 Jahre alte Fahrzeuge liegen preislich demnach im Schnitt bei 22.000 Euro und 3 bis 5 Jahre alte Gebrauchtwagen bei rund 30.000 Euro.

Verbrenner sind deutlich günstiger

Auch liegen gebrauchte PKW mit Verbrennungsmotoren im Preis mehrere tausend Euro günstiger als gebrauchte E-Fahrzeuge.

Bei der Preisentwicklung nach Antriebsart benennt das Verkaufsportal Durchschnittspreise im August für Benziner von rund 26.000 Euro, Diesel rund 29.000 Euro und Elektro rund 34.000 Euro. Am teuersten schneiden Hybridfahrzeuge mit rund 39.000 Euro ab. Sie werden weiterhin mit am häufigsten nachgefragt.