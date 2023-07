Korbach: Bewährungsstrafen für drei Schleuser

Wegen der gewerbsmäßigen Einschleusung von Ausländern „mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung“ hat das Landgericht Kassel am Freitag drei Männer aus dem Kreis Waldeck-Frankenberg im Alter von 24 beziehungsweise 25 Jahren zu Freiheitsstrafen verurteilt. © Symbolfoto: Matthias Schuldt

Wegen der gewerbsmäßigen Einschleusung von Ausländern „mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung“ hat das Landgericht Kassel am Freitag drei Männer aus Waldeck-Frankenberg im Alter von 24 und 25 Jahren zu Freiheitsstrafen verurteilt: Zwei bekamen zwei Jahre, einer ein Jahr und zehn Monate. Alle drei Strafen wurden auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Waldeck-Frankenberg/Kassel – Die Angeklagten hatten seit September 2022 in Untersuchungshaft gesessen. Die 9. Große Strafkammer hob die Haftbefehle am Freitag auf. Die Männer müssen jeweils 1800 Euro an die Bundesstiftung Kinderhospiz zahlen – als „spürbare Erinnerung“ an die Verurteilung, wie der Vorsitzende Richter Michael Besson formulierte.

Der Staatsanwalt hatte für zwei Angeklagte eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten beantragt, für den Dritten zwei Jahre und elf Monate. Die insgesamt fünf Verteidiger hatten für Bewährungsstrafen von zwei Jahren und im dritten Fall für ein Jahr und sechs Monate plädiert. Ob die Staatsanwaltschaft gegen das Urteil Rechtsmittel einlegen wird, dazu gab es auf Anfrage „keine Erklärung“.

Die Staatsanwaltschaft hatte den drei syrischen Staatsangehörigen vorgeworfen, im Januar vorigen Jahres mindestens 23 geflüchtete Männer aus Syrien auf einem Transporter von Wien nach Korbach geschleust zu haben. Vier Geschleuste wurden danach nach Suhl und Hamburg befördert. Einer der Angeklagten soll darüber hinaus mindestens acht syrische Staatsangehörige von Wien nach Deutschland geschleust haben.

Die Angeklagten hatten von Anfang an beteuert, angesichts des Krieges in Syrien aus menschlichen Gründen gehandelt zu haben. Einer der Beschuldigten hatte gleich am ersten Verhandlungstag erklärt: „Alles, was der Staatsanwalt vorgetragen hat, stimmt.“ Man habe nicht wegen des Geldes geholfen. Man wollte den Menschen in ihrer Not helfen und habe sie auch mit Essen und Trinken versorgt.

Die drei Männer hätten miterlebt, dass es im Bürgerkrieg in ihrer Heimat „drunter und drüber ging“, formulierte der Vorsitzende Richter Matthias Besson bei der Verkündung des Urteils. Es sei nachvollziehbar, dass die drei „nicht ihr Leben geben wollten für den Bürgerkrieg“. Übereinstimmend hatten sie am ersten Verhandlungstag erklärt, auch deshalb geflüchtet zu sein, um nicht zum Militärdienst zu müssen.

Die drei Männer hätten sich „recht gut integriert und sprechen gut Deutsch“, sagte der Richter. Alle drei seien berufstätig, einer habe eine Tochter, die Eltern lebten hier, der andere Mann habe sich als Automechaniker „als sehr zuverlässig erwiesen“. Alle Drei seien strafrechtlich „nicht relevant vorbelastet“.

Besson schilderte im Detail die Einschleusung, für die die Angeklagten 8000 bis 9000 Euro bekommen hätten. 2000 Euro seien für jeden „hängen geblieben“. Das sei rechtswidrig und schuldhaft, und dazu hätten sich alle geständig eingelassen. „Es tut uns leid“, hatten übereinstimmend zwei Angeklagte in ihrem „letzten Wort“ gesagt, „wir sind nicht kriminell“, der Dritte. Die Schilderungen der Angeklagten hätten der Wahrheit entsprochen und seien durch Zeugen - darunter auch Polizeibeamte - bestätigt worden, erklärte der Richter. Eine unmenschliche und erniedrigende Behandlung der Geschleusten sei „nicht gegeben“ gewesen. Zum Transport sagte Besson aber auch: „Es war ausgesprochen gefährlich.“

Die Angeklagten haben nach den Worten des Vorsitzenden Richters „ein von Reue getragenes Geständnis abgelegt“. Das habe das Strafverfahren abgekürzt. Jeder der Angeklagten habe eine individuelle eigene Fluchtgeschichte. Gegen sie spreche die Zahl der geschleusten Menschen. Zwei der Angeklagten seien wegen Einschleusung bereits vom Amtsgericht Passau vorbestraft. Zum Strafmaß der Einschleusung von Wien nach Korbach sagte Besson, drei Jahre seien „deutlich zu hoch“. Zum Thema Profitgier formulierte der Richter, das sei kein Zumessungskriterium.

Einer der drei Angeklagten habe keinerlei Vorbelastungen. Die Untersuchungshaft reiche aus, „dass die drei keine weiteren Straftaten begehen werden“.

Von Manfred Schaake