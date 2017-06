Bezirkstierschau Frankenberg: Beste Kuh kommt aus Geismar

+ © Foto: mjx Miss Frankenberg: Zur schönsten Kuh der Tierschau wurde die Schwarzbunte „Margot“ aus dem Stall von Hubert Hecker aus Geismar gekürt. Im Bild: (von links) Ute Ermentraudt vom Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, die Hessische Milchkönigin Sarah Knaust aus Gudensberg, Evelyn Hecker und Frankenbergs Bürgermeister Rüdiger Heß. © Foto: mjx

Frankenberg. 400 Tiere waren bei der Bezirkstierschau am Pfingstmarkt in Frankenberg gemeldet. Am erfolgreichsten war die Schwarzbunte Margot aus dem Stall Hubert Hecker in Geismar.