Bezirkstierschau in Frankenberg: Rotbunte L.A. ist Miss Frankenberg

Frankenberg. Die Rotbunte „L.A.“ aus dem Stall von Ortfried Jäger aus Haina-Bockendorf ist bei der Bezirkstierschau am Samstag anlässlich des Frankenberger Pfingstmarktes zur „Miss Frankenberg" gekürt worden.

Unter dem Beifall der Züchterkollegen und mehrerer Hundert Besucher auf der Wehrweide legten Frankenbergs Bürgermeister Rüdiger Heß und die Hessische Milchkönigin Sarah Knaust aus Gudensberg im Schwalm-Eder-Kreis der schönsten Kuh der Schau die Siegerschärpe um.

"Die Rotbunte L.A. von Ortfried Jäger ist die Kuh mit dem eindeutig schönsten Euter und kann auch mit ihrer Gesamtausstrahlung überzeugen", kommentierte Preisrichter Reinhard Bürger-Grebe aus Helmscheid die einstimmige Beurteilung der Bewertungskommission. Für die Rotbunte "L.A." gab es auch die Silbermedaille des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen.

Mit der Preismünze des Landesbetriebs in Bronze für die "Siegerkuh mittel" wurde der Züchter Michael Mütze aus Geismar ausgezeichnet. Die Medaille in Silber des Bundesverbandes Rind und Schwein (BRS) für die Siegersammlung Schwarzbunt ging an Ralf Hellmuth aus Haina-Kloster, die BRD-Medaille in Bronze für die Siegersammlung Rotbunt an die GbR Garthe/Metz aus Ellershausen.

"Die Züchter aus dem Altkreis Frankenberg können auf die Bezirkstierschau sehr stolz sein", dankte Kreislandwirt Fritz Schäfer (Basdorf) der Stadt Frankenberg für die Ausrichtung. Die Tierschau sei einmal mehr ein Beweis für die Qualität der heimischen Landwirschaft und für die Qualität der Tiere in den Ställen. Ein Problem für die Landwirte seien allerdings die wieder fallenden Milchpreise. "Die sinkenden Milchpreise sind nicht nachvollziehbar", kritisierte Schäfer.

Bei der Bezirkstierschau wurden knapp 300 Rinder, Pferde, Schafen und Ziegen aufgetrieben, zudem präsentierten sich auch rund 40 Kaninchen- und Geflügelzüchter mit ihren Tieren. "Unsere Region ist tierisch viefältig aufgestellt", sagte Frankenbergs Bürgermeister Rüdiger Heß.