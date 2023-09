Bio-Brotboxen an 570 Erstklässler in Waldeck-Frankenberg verteilt

Von: Wilhelm Figge

Bio-Brotboxen mit gesunder Füllung wurden an 570 Erstklässler an 15 Schulen in Waldeck-Frankenberg übergeben, hier an der Grundschule in Goddelsheim. © Wilhelm Figge

Gesunde Ernährung zu fördern ist das Ziel der Bio-Brotbox-Initiative. 570 Erstklässler erhielten ein Frühstück – sowie Brotboxen und Tipps, um das gut fortsetzen.

Lichtenfels-Goddelsheim – „Ihr seid jetzt in der Schule. Da muss man sich konzentrieren und das ist anstrengend“, sagt Landrat Jürgen van der Horst den Erstklässlern, die sich auf dem Schulhof der Goddeslheimer Grundschule versammelt haben. Was da helfe sei ein Frühstück. Dass dieses gesund ausfällt, ist Ziel der Bio-Brotbox-Initiative, als deren Schirmherr der Landrat fungiert.

Zum 14. Mal hat sie mit gesunden Frühstück gefüllte Dosen verteilt, sie gingen an 570 Erstklässler bvon 150 Schulen in sieben Städten und Gemeinden: Lichtenfels, Korbach, Vöhl, Bad Arolsen, Twistetal, Diemelsee und Willingen.

Eine Tüte Milch, Brot und Aufstrich, Tee, Müsli und Cocktailtomaten befinden sich in der knallgelben Dose, erklärt Henrike Habermann-Diez von der Upländer Bauernmolkerei – der Betrieb hat die Bio-Brotboxinitiative vor Ort initiiert, seine Mitarbeiter packen die Dosen. Als weitere lokale Sponsoren tragen der Bio-Garten Flechtdorf und die Bäckerei von der Heide zum Füllen der Box bei.

Und wenn das erste Frühstück gegessen ist, liegt noch eine Broschüre mit Tipps bei, wie sich die Dose in Zukunft füllen lässt. „Sie ist sehr langlebig“, sagt Henrike Habermann-Diez den Kindern – und bestehe dabei überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen: 75 Prozent machen faserige Reste von Zuckerrohrpflanzen aus. So sei die Box komplett recyclebar und frei von Weichmachern und Schadstoffen.

Im Gespräch über gesundes Frühstück zeigte sich der Landrat beeindruckt: Die Kinder wussten sehr wohl, dass Nahrungsmittel nicht einfach aus dem Supermarkt stammen, sondern produziert werden müssen. Gerade in Sachen Milch kannten sie sich aus: Viele haben Landwirtschaft zuhause, kennen sie gut aus Schilderungen ihrer Eltern oder besuchen bei Freunden regelmäßig die Kühe. So fand er einige „Sachverständige“, die beim Verteilen der Brotboxen halfen.

Ziel der Bio-Brotbox-Aktion ist es, den Kindern und ihren Eltern das Thema gesunde Ernährung näher zu bringen: „Denn Kinder, die ein gesundes Frühstück dabeihaben, sind konzentrierter und haben es beim Lernen einfach leichter“, teilen die Verantwortlichen in einer Pressemeldung mit. In diesem Jahr gibt es in ganz Deutschland rund 80 ehrenamtliche Bio-Brotbox-Initiativen, die etwa ein Viertel aller Schulanfänger mit einer Bio-Brotbox versorgen. Die wiederverwendbare Box soll Eltern und Kinder täglich daran erinnern, mit einem gesunden Frühstück für die Schulpause gefüllt zu werden.

Als Pate in Waldeck-Frankenberg unterstützt Robin Kloß die Initiative, Skispringer beim Ski-Club Willingen: Er wisse, wie wichtig ein gesundes Frühstück für die körperliche Leistung ist. (wf/red)