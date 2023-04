Biogasanlage des Monats April steht in Helmighausen

Teilen

Auszeichnung für Helmighäuser Landwirte. Von links: Till Grünhaupt, Bürgermeister Elmar Schröder, Steffi und Christian Grünhaupt, Leni Grünhaupt, Emil Grünhaupt und Arnd Osterfeld vom Biogas-Fachverband. © privat

Für „herausragenden innovativen und nachhaltige Leistungen“ wurden Christian und Stefanie Grünhaupt vom Fachverband Biogas (FvB), vertreten durch den hessischen Verbandssprecher Arnd Osterfeld, mit der Auszeichnung „Biogasanlage des Monats April“ ausgezeichnet.

Diemelstadt-Helmighausen - Bürgermeister Elmar Schröder beglückwünschte und bestärkte die Familie in ihrem Plan, zukünftig Helmighäuser Haushalte mit Wärme zu versorgen.

Der Fachverband vergab die Auszeichnung unter rund 9500 Biogasanlagen in Deutschland an die Helmighäuser für besondere Kreativität in der dezentralen Energieerzeugung. Familie Grünhaupt führt neben dem traditionellen Milchviehbetrieb seit 2011 eine Hofbiogasanlage zur Erzeugung von Strom, Wärme und Dünger aus landwirtschaftlichen Stoffen wie Mist, Gülle, Gras, Ganzpflanzensilage und Mais.

Puffer hilft Spitzen vermeiden

Die Auszeichnung erhielten die Grünhaupts für das ausgeklügelte Verfahren zur energetischen Nutzung des hohen Mistanteils im Prozess. Darüber hinaus wurde die Stromproduktion von 4,4 Millionen Kilowattstunden pro Jahr an den Bedarf der Region angepasst. „Wenn die Sonne nicht scheint, der Wind nicht weht und die Atommeiler abgeschaltet sind, kann Grünhaupt mit seinem Speicherkraftwerk dazu beitragen die Stromspitzen im Netz mit maximal 1,315 Megawatt elektrischer Leistung aus gespeichertem Biogas abzuflachen und so Versorgungssicherheit bieten“, schwärmt Arndt Osterfeld vom Fachverband.

Bei der Stromerzeugung fällt Wärme an, die durch einen Pufferspeicher zum Trocknen von Holz und zur Beheizung von Gebäuden und Prozessen genutzt wird. Aber damit noch nicht genug: Hochwertiger Dünger wird gelagert und kann im Frühjahr, wenn die Pflanzen auf dem Acker zur Nahrungsmittelproduktion Nährstoffe benötigen, ausgebracht werden. red