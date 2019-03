Wetterdienst warnt vor neuem Sturm bis Mittwochabend in Waldeck-Frankenberg

Waldeck-Frankenberg. Sturmtief Franz fegt über Deutschland hinweg. Für Mittwoch hat der Deutsche Wetterdienst eine Warnung für den Landkreis Waldeck-Frankenberg herausgegeben.

Eine Amtliche Warnung vor Wind- und Sturmböen hat der Deutsche Wetterdienst für den Landkreis Waldeck-Frankenberg herausgegeben. Bis 20 Uhr am Mittwoch treten in unserer Region demnach Windböen mit Geschwindigkeiten bis 85 Kilometer pro Stunde auf. Anfangs kommen sie aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung.

"In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 100 km/h gerechnet werden", heißt es bei den Experten vom Deutschen Wetterdienst. Bei entsprechenden Wetterverhältnissen könnten Gefährdungen auftreten. Entsprechend heißt es in der Amtlichen Warnung: "Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände."

Zuletzt hatten das Sturmtief Dragi sowie das Sturmtief Eberhard am Wochenende in Waldeck-Frankenberg für Stromausfälle, umstürzende Bäume und Behinderungen etwa im Bahnverkehr geführt.