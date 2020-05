Blutkonserven sind knapp in Waldeck-Frankenberg

Nur mit Mundschutz: Blutspende in Corona-Zeiten. Dieses Bild wurde in Kaufungen aufgeenommen.

Waldeck-Frankenberg – Bei den Blutkonserven drohen Engpässe: Weil sich die Krankenhäuser nach der coronabedingten Pause wieder auf den Regelbetrieb vorbereiten, werden wieder mehr Blutspenden benötigt. „Wir brauchen dringend Konserven“, sagt Thomas Drössler, Blutspendebeauftragter des DRK-Kreisverbandes Frankenberg.

Momentan könne das DRK landesweit nicht einmal den Bedarf eines durchschnittlichen Tages abdecken; es reiche aktuell für nur 0,9 Tage. Hessenweit werden täglich rund 1000 Blutkonserven, im Kasseler Institut rund 250 Konserven, bereitgestellt. Weil während des Corona-Lockdowns geplante Operationen abgesagt wurden, wurden auch die Blutspenden reduziert. Nur 60 bis 70 Prozent der sonst üblichen Menge wurden zuletzt vorgehalten.

Angst vor Ansteckung mit dem Coronavirus müssten Blutspender nicht haben: „Wir erfüllen ohnehin schon hohe Hygienestandards“, sagt Drössler. Nun erhalte jeder Spender zudem einen Mund-Nasen-Schutz, müsse sich die Hände desinfizieren und einer Fieber-Temperaturmessung unterziehen. Auch achteten die Mitarbeiter des Blutspendedienstes darauf, dass die Abstandsregeln eingehalten werden.

96 Frauen und Männer kamen am Montag zum Blutspenden ins Allendorfer Bürgerhaus, 137 vor wenigen Tagen nach Frankenberg. Darunter waren laut Drössler „drei oder vier Erstspender“.

Neu ist, dass in Corona-Zeiten das Blutspenden nur nach Anmeldung stattfindet. „Die Leute werden angeschrieben. Sie können sich über eine App auf unserer Homepage oder über unsere Hotline melden“, sagt der Blutspendebeauftragte des Kreisverbandes. Für die vierstündige Blutspendeaktion in Allendorf wurden Termine im 15-Minuten-Rhythmus vergeben. „Das hat hier und auch schon in Frankenberg sehr gut funktioniert“, berichtet Thomas Drössler. Den Spendern blieben dadurch längere Wartezeiten erspart.

Weggefallen ist allerdings durch die Corona-Pandemie der „gemütliche Teil“ nach der Spende bei Kaffee, Cola und einem Brötchen. Es gibt nur noch ein Getränk – und das gleich am Eingang.

„Blut zu spenden rettet Leben“, betont Hessens Sozialminister Kai Klose. Deshalb sei dies auch unter den aktuellen Einschränkungen erlaubt. Denn Blutprodukte seien auch in Krisenzeiten notwendig, um Schwerkranken und Unfallopfern helfen zu können.

Wer darf spenden?

Erstspender können bis zum vollendeten 65. Lebensjahr Blut spenden. Das maximale Spenderalter für Blutspender ist das vollendete 73. Lebensjahr. Blut spenden darf aktuell nicht, wer in den letzten vier Wochen aus dem Ausland zurückgekehrt ist, so das Ministerium. Personen, die Blut spenden möchten, sollten online einen Termin vereinbaren, um den Schutzmaßnahmen gerecht werden zu können: blutspende.de/termine; Hotline: 0800/119 49 11