Braunser sind stolz auf ihr Dorf an der Twiste

Backhaus wieder angeheizt

+ © Elmar Schulten Einheizen am Backhaus: von links der MdL Jan-Wilhelm Pohlmann, Ortsvorsteher Dirk Obermeier, Backhaus-Heizer Gerhard Becker und Bürgermeister Marko Lambion © Elmar Schulten

In der Dorfkirche, dem wohl ältesten Gebäude des 800-jährigen Braunsen, sind am Sonnabend die Feierlichkeiten zum 800-jährigen Bestehen des Twistedorfes eröffnet worden.

Bad Arolsen-Braunsen – Pfarrerin Gisela Grundmann erinnerte an die vielen großen und kleinen Wechselpunkte der Geschichte. So sei die ursprüngliche katholische Dorfkirche, die dem heiligen Michael geweiht war, mit der Reformation lutherisch geworden.

1585 wirkte hier der Pfarrer und Kirchenmusiker Philipp Nicolai aus Mengeringhausen als Vertretungspfarrer.

Ackerboden vom Hochwasser weggespült

Über die Jahrhunderte habe die Twiste das Leben im Dorf geprägt. Aus den Chroniken gehe hervor, dass immer wieder Felder überflutet und Ernten vernichtet worden seien. In der Schulchronik habe der letzte Dorflehrer Karges, der 1967 pensioniert wurde, von einem solchen Hochwasser berichtet, dass 1947 an manchen Stellen einen Meter Ackerboden weggerissen habe. Im Schulsaal habe das Wasser 87 Zentimeter hoch gestanden.

Der Bau des Twistestausees habe die Region stark verändert und am Vorstau ein herrliches Naturreservat geschaffen.

Freiwillig mit Arolsen eingemeindet

Über all die vielen Jahrzehnte und Jahrhunderte habe es in Braunsen immer wieder Menschen gegeben, die sich vor das Dorf eingesetzt haben. Dazu passend predigte die Pfarrerin über den Bibelvers „Suchet der Stadt Bestes.“ (Jeremias 29,7).

Bürgermeister Marko Lambion würdigte bei einer kleinen Feierstunde vor dem Backhaus den Zusammenhalt der Braunser, der sich in gegenseitiger Hilfe und Frohsinn äußere. Das Dorf habe sich 1970 freiwillig der Großgemeinde Arolsen angeschlossen und dabei seine Eigenständigkeit bewahrt.

Hilfsaktion für Viehmarkts-Schausteller

Das drücke sich in einer funktionierenden Dorfgemeinschaft mit vielen schönen Festen aus. Legendär seien bis 2005 die Backhausfeste am 1. Mai gewesen. Inzwischen werde regelmäßig am Maschinenschuppen gefeiert. Neuerdings sei Braunsen durch das Rockfestival Braunywood weithin bekannt Lambion: „Ich wünsche den Organisatoren von Herzen, dass es bald weitergehen kann.“

Ausdrücklich lobte Lambion die von den Braunser Viehmarktsfreunden in der Coronazeit gestartete Hilfsaktion für die Ponys der Schaustellerfamilie Kaiser.

Weitere Jubiläumsfeiern geplant

Der CDU-Landtagsabgeordnete Jan-Wilhelm Pohlmann gratulierte den Braunsen zu ihrer funktionierenden Dorfgemeinschaft und verwies auf das Backhaus, dessen Sanierung vor Jahren aus dem Landesprogramm „Starkes Dorf“ gefördert wurde.

Ortsvorsteher Dirk Obermeier verwies auf die Veranstaltungsreihe, die sich die Braunser zur Feier ihres 800-jährigen Dorfjubiläums ausgedacht haben. Auftakt war mit einer langen Mittagstafel. Nach dem Dorffest sind weitere Veranstaltungen wie ein Tag der Feuerwehr am 18. Juni, ein Oktoberfest am 7. Oktober und ein Weihnachtsbasar am 2. Dezember geplant.

Für die Zukunft gut aufgestellt

Zufrieden stellte Obermeier fest, dass in den kommenden Monaten eine Reihe von Bauprojekten in Braunsen geplant seien. So werde der Spielplatz erneuert, die beim letzten Hochwasser beschädigte Twistebrücke saniert, die Bushaltestelle mit Kassler Hochborde versehen, das Dorfgemeinschaftshaus saniert und mit dem Glasfaserkabel ziehe hoffentlich bald das schnelle Internet in das Dorf ein. Obermeier: „Wir sind für die Zukunft gut aufgestellt.“ (Elmar Schulten)