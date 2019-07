Tödlicher Arbeitsunfall bei Ante-Holz in Somplar

Bei der Firma Ante-Holz in Somplar gab es am frühen Freitagmorgen einen tödlichen Arbeitsunfall. Ein Mensch kam ums Leben.

Dies hat die Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg am Freitagnachmittag mitgeteilt. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen, sagte Polizeisprecher Dirk Richter. Details nannte er nicht. Das Amt für Arbeitsschutz sei eingeschaltet, um weitere Fragen und den Unfallhergang zu klären.

Die Rettungsleitstelle des Landkreises in Korbach hatte am Freitagmorgen gegen 6.45 Uhr eine Alarmierung versendet: „Person unter Holzstapel eingeklemmt“, wurde gemeldet. Was bei dem Unfall in dem Holzbetrieb genau passiert ist, teilte die Polizei auf HNA-Nachfrage nicht mit.