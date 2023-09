Christa Lange steht in Somplar seit 60 Jahren hinter der Theke

Von: Celine Kühn

Teilen

Drei Generationen hinter der Theke: Gastwirtin Christa Lange mit Enkel Luca und Sohn Ralf im Gasthof „Zur Post“ in Somplar. Seit 60 Jahren ist sie dort Gastwirtin. © Celine kühn

Gastwirtin Christa Lange feiert im Gasthof Zur Post in Somplar einen besonderen Festtag: Sie steht seit 60 Jahren hinter der Theke.

Somplar – Gastwirtin Christa Lange feiert heute ein besonderes Jubiläum: Sie steht seit 60 Jahren hinter der Theke des Gasthofs Zur Post in Somplar. Zu der Gastwirtschaft kam sie durch ihren Mann Karl Lange. Der Hochzeitstag am 5. September 1963 markiert heute den Beginn der gastwirtschaftlichen Karriere von Christa Lange.

Mit 23 Jahren heiratete die Somplarerin Karl Lange und somit auch den Gasthof, der seit vielen Generationen in Familienbesitz ist. Historische Dokumente im Archiv des Heimatvereins Somplar zeigen, dass ein Vorfahr Karl Langes, Johannes Lange, bereits 1867 als Wirt bezeichnet wurde.

Schon damals sei die Scheune ein Gasthof gewesen. Den Namen Zur Post hat der Hof laut Christa Lange vermutlich gegen Ende des 19. Jahrhunderts bekommen, da die Post ebenfalls in dem Gebäude untergebracht war.

Seit 60 Jahren arbeitet Christa Lange im Gasthof „Zur Post“ in Somplar. Das © Privat

Seit 60 Jahren steht die 82-Jährige nun hinter der Theke des Gasthofes und bedient noch immer eifrig ihre Gäste. Unterstützung bekommt sie von Sohn Ralf Lange. „Es gab immer viel Spaß und es war eine schöne Zeit“, sagt Christa Lange. Ihr Sohn sagt, sie sei die Mutter für alle gewesen. „Die jungen Mädchen aus dem Dorf kamen oft zu mir und haben mir von ihrem ersten Freund erzählt“, erinnert sich die Gastwirtin lachend. Nächtelang habe man zusammen gesessen. Christa habe immer ein offenes Ohr für alle gehabt. „Die Leute haben sich hier einfach wohlgefühlt“, ergänzt Sohn Ralf. Über die Geschichten könne man ein ganzes Buch schreiben.

Beliebt sind Zwiebelschnitzel und Bratkartoffeln

Besonders beliebt in Christas Kneipe waren und sind das Zwiebelschnitzel und die Bratkartoffeln. „Die Gerichte bekommt keiner so hin wie sie. Die Männer kamen alle her, um bei ihr zu essen“, sagt Ralf Lange. „Der Nexus- Motorrad-Club aus Frankenberg kommt immer noch hier her“, stimmt Christa ihrem Sohn zu.

Die Gäste kommen noch immer auch aus den umliegenden Orten, denn der Gasthof Zur Post“ ist die letzte Kneipe im Dorf und in der näheren Umgebung. „Ich versuche, es aufrechtzuerhalten, so lange es noch geht. Aber ich bin eben auch berufstätig“, erklärt Ralf Lange. In früheren Zeiten seien die ersten Rentner bereits um 10 Uhr, kurz nach Öffnung, in die Kneipe gekommen. Heute öffnet der Gasthof erst um 17 Uhr. „Die Leute sind froh, dass wir das immer noch machen“, sagt er.

„Es ist ein Knochenjob“

Viele schöne Momente und lustige Abende bleiben Christa Lange in Erinnerung. Trotzdem: „Es ist ein Knochenjob. Es war immer viel los. Manchmal habe ich nur zwei bis drei Stunden geschlafen. Dann musste ich wieder aufstehen und die Kinder in die Schule bringen.“ Die meiste Zeit habe sie alleine hinter der Theke gestanden. Ihr Mann war mit der Landwirtschaft beschäftigt. Nach langer Krankheit ist er 2016 gestorben.

„Ich hab viel Arbeit gehabt, aber bereut hab ich den Beruf nie. Das war halt mein Ding“, sagt die Somplarerin. Aufhören möchte sie jedoch auch mit 82 Jahren nicht. „Solange es geht, möchte ich weitermachen. Ich könnte nicht den ganzen Tag nur dasitzen.“