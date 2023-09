Da qualmte der Auspuff: 67 Traktoren beim Trecker-Treck in Bromskirchen

Von: Willi Arnold

Kraftproben: Beim Trecker-Treck in Bromskirchen mussten Zugmaschinen einen 14,4 Tonnen schweren Lkw über eine 100 Meter lange Steigungsstrecke ziehen. Obwohl es aus dem Auspuff mächtig qualmte, belegte Christian Feisel mit seinem Deutz Schlepper in der Klasse 151- 180 PS (Manuell) den 1. Platz und wurde Klassensieger. © Willi Arnold

Mehr als 500 Besucher waren nach Bromskirchen an die Schützenhalle gekommen, wo der Jugendclub Bromskirchen seinen 4. Trecker-Treck veranstaltete. 67 Starter nahmen mit ihren landwirtschaftlichen Zugmaschinen an dem Zieh-Wettbewerb teil.

Bromskirchen – Unterteilt in zwölf Leistungsklassen gingen am Samstag die Teilnehmer mit ihren Zugmaschinen – bis über 400 PS – an den Start, um einen 14,4 Tonnen schweren Lkw in der schnellsten Zeit über eine ansteigende 100-Meter-Strecke in das Ziel zu ziehen. Dazu hatten die Teilnehmer zwei Versuche, mit ihrer schnellsten Zeit nahmen sie an der Wertung teil.

Als Kommentator fungierte der Allendorfer Fuhrunternehmer Matthias Kinkel, der den Zuschauern, fachlich kompetent und mit einer Brise Humor gewürzt, den technischen Steckbrief der Zugmaschinen lieferte.

Mit dabei waren auch wieder viele Oldtimer-Schlepperfreunde, die nicht am Wettkampf teilnahmen, aber ihre alten Schätzchen – frisch aufpoliert oder auch im aktuellen Originalzustand – den Besuchern in der Schlepper-Ausstellung präsentierten.

Auch mal auf einem Schlepper sitzen: Das wollten (von links) Mattis Henry, Levi Stark und Leni Hütter. Dazu hatten sie sich diesen Eicher-Oldtimer in der Schlepperausstellung ausgesucht. © Willi Arnold

Hartmut und Benjamin Paulus, Vater und Sohn aus Korbach-Goldhausen, waren zum Beispiel mit ihrem Oldtimer, einem Fendt Favorit Baujahr 1971 und 80 PS, nach Bromskirchen getuckert und nahmen auch am Zieh-Wettbewerb teil. Sie lobten die gute Organisation der Veranstaltung und auch, dass der Wettbewerb nun auf dem Gelände an der Schützenhalle stattfand. Das sei schon aus Platzgründen eine gute Entscheidung gewesen, sagten sie.

Direkt neben der Schlepperausstellung gab es für die kleinen und großen Gäste ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Es gab Verpflegungszelte – die Bromskirchener Landfrauen waren zum Beispiel mit frisch gebackenen Waffeln dabei –, eine Hüpfburg, ein Bobbycar-Rennen und einen Eiswagen.

Nach Wettbewerb und der Siegerehrung wurde ab 20 Uhr mit der Gruppe Olmrausch in der Schützenhalle Discoparty gefeiert. Am Sonntag ging der Trecker-Treck mit einem Frühschoppen mit den Linspher Musikanten zu Ende.