Zusammenstoß zweier Autos bei Bromskirchen: 55.000 Euro Schaden

Bromskirchen/Osterfeld. Ein Schaden von rund 55.000 Euro ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 236 zwischen Bromskirchen und Allendorf entstanden. Verletzt wurde niemand. Der Unfallverursacher, dessen Auto unbeschädigt blieb, machte sich aus dem Staub.

Es habe sich bei den direkt beteiligten Autos um hochwertige Fahrzeuge gehandelt, erklärte ein Beamter der Frankenberger Polizei. Dies erkläre den hohen Schaden von insgesamt 55.500 Euro, hieß es.

Ein 18-Jähriger aus Battenberg befuhr am Sonntag gegen 22.15 Uhr mit dem BMW seines Vaters die B 236 aus Richtung Allendorf in Fahrtrichtung Bromskirchen. Hinter ihm war ein 28 Jahre alter Mann aus Lennestadt mit einem Audi in derselben Richtung unterwegs. Den beiden Männern kam zwischen Osterfeld und Bromskirchen ein bislang unbekannter Autofahrer entgegen, der in einer Kurve auf die Gegenspur geriet.

Der junge Mann im BMW bremste ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der nachfolgende Audifahrer krachte jedoch dem bremsenden BMW ins Heck und stieß nach der Kollision noch gegen die Leitplanke. Am BMW entstand ein Schaden von 25.000 Euro, am Audi liegt der geschätzte Schaden bei 30.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Der Verursacher fuhr einfach in Richtung Allendorf weiter. Zum Fahrzeug des flüchtigen Fahrers ist laut Polizei lediglich bekannt, dass es sich um einen Pkw handelt. Umso mehr ist die Polizei in Frankenberg bei ihren Ermittlungen auf Angaben möglicher Zeugen angewiesen. Wer Hinweise geben kann, der wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06451/7203-0 zu melden. (112-magazin.de)