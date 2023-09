Neuer Geldautomat für Bromskirchen kommt frühestens Ende Oktober

Von: Thomas Hoffmeister

Teilen

Einbruch bei Geldautomat in Bromskirchen © Paulus, Jörg

Weil es Lieferprobleme gibt, kann der bei einem Einbruch am 3. August in Bromskirchen beschädigte Geldautomat nach Angaben der Sparkasse Battenberg frühestens Ende Oktober ersetzt werden.

Bromskirchen – Unbekannte hatten, wie berichtet, in der Nacht zum 3. August vergeblich versucht, den Geldautomaten der Sparkasse an der Gemeindeverwaltung in Bromskirchen zu knacken. Der oder die Täter hatten gewaltsam die Tür zur Gemeindeverwaltung aufgebrochen und versucht, den Geldautomaten mit einem großen Trennschleifer zu öffnen. Das misslang. Die Diebe flüchteten ohne Beute. Doch der Schaden am Gebäude und an dem Geldautomaten war erheblich.

Trotz intensiver Bemühungen sei es der Sparkasse Battenberg bisher nicht gelungen, einen neuen beziehungsweise anderen Geldautomaten aufzustellen, berichtete Sparkassen-Vorstandschef Gert Gläser nun der HNA. „Wir hätten gern das gleiche Modell wieder gehabt“, so Gläser. Doch damit wären acht Monate Lieferzeit verbunden gewesen. So habe man sich nun für ein anderes Modell entschieden. Doch auch darauf müssten die Kunden der Sparkasse in Bromskirchen noch „sieben bis acht Wochen“ warten, sagte Gläser. Früher sei wegen Lieferproblemen kein Ersatz zu bekommen. „Ende Oktober, Anfang November“ solle der Geldautomat dann endlich wieder funktionieren. Auch ein Kontoauszugdrucker solle aufgestellt werden. Dies sei „der schnellstmögliche Weg“, sagte Gert Gläser.

Viele Nachfragen

Auf Nachfrage räumte der Vorstandsvorsitzende ein, dass es schon viele Nachfragen wegen des nicht funktionierenden Geldautomaten gegeben habe. Nicht nur von Kunden aus Bromskirchen, sondern auch von Durchreisenden oder Menschen, die in Bromskirchen Urlaub machen.

Schaden zwischen 20000 und 25000 Euro

Den Schaden, der durch den Einbruchsversuch und die erforderliche Neubeschaffung samt Einbau und Entsorgung entstanden ist, schätzt der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Battenberg auf 20 000 bis 25 000 Euro. off