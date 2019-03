Bürgerinitiative will die Hainaer Wohrateiche retten

Die Hainaer Wohrateiche: Manfred Schneider aus Halgehausen und Rosemarie Scholl aus Haina sammeln Unterschriften für den Erhalt der Teiche, die oberhalb von Haina an der Kreisstraße in Richtung Battenhausen, liegen. Viele Menschen hängen an den Teichen. Bevor dort ein Naturschutzgebiet eingerichtet wurde, durfte hier, im unteren Teich, gebadet werden.

Haina/Kloster. Eine Bürgerinitiative in Haina will verhindern, dass die Wohrateiche oberhalb des Dorfes zurückgebaut werden. Sie bekommt Unterstützung von der Bürgerliste Haina.

In Leserbriefen in der HNA haben einige Hainaer schon ihrem Ärger Luft gemacht über die Pläne des Landeswohlfahrtsverbandes (LWV) und des Regierungspräsidiums Kassel, die Hainaer Wohrateiche zurückzubauen aus Sorge, dass die Dämme brechen könnten. Jetzt hat sich die Bürgerinitiative (BI) „Rettet die Wohrateiche“ gegründet und sammelt Unterschriften gegen das Projekt.

„Wir wollen die historischen Wohrateiche erhalten und fordern den LWV Hessen auf, seine Planungen und Berechnungen vollständig offen zu legen“, steht auf der Unterschriftenliste. „Schon etliche Dutzend Menschen haben unterschrieben“, sagt die Hainaerin Rosemarie Scholl, Mitglied der Bürgerinitiative. Gegründet wurde die BI von sechs Frauen und Männern.

Rosemarie Scholl hat am Samstag beobachtete, wie Taucher den Grund der Teiche untersuchten, als vorbereitende Maßnahme für die Entnahme der Edelkrebse und Bachmuscheln. Nun hat die BI die Sorge, dass schnell Fakten geschaffen werden, die Dämme in Kürze zurückgebaut und „das Naturschutzgebiet mit den beiden wunderschönen Teichen endgültig verloren ist“, wie BI-Sprecherin Gertraude Wenz es in einer Pressemitteilung formuliert. Die BI fordert einen sofortigen Baustopp.

„Seit 1985 stehen die Wohrateiche bei Haina unter Naturschutz. Und das zu Recht, es werden dort nicht nur seltene Pflanzen und Schmetterlinge, sondern auch Krebse, Fledermäuse und bedrohte Vogelarten geschützt“, heißt es weiter. „Ein überaus wertvolles und schönes Naturschutzgebiet, dessen Teiche laut Denkmalpflege zum Erscheinungsbild der Klosteranlage fest dazugehören, soll zerstört werden, ohne dass es Informationen gibt“, kritisiert die BI.

Die Mitglieder fordern insbesondere Information zum Zustand der Dämme, zu den Kosten einer Damm-Sanierung und den Kosten für die geplanten Maßnahmen.

Als weitere Argumente gegen den Rückbau der Teiche führen sie an:

. dass die umweltfreundliche Stromproduktion wegfalle – mit der Kleinstwasserkraftanlage würden jährlich 70 000 bis 80 000 Kilowattstunden Strom erzeugt, sagt der Halgehäuser Manfred Schneider (74), der 22 Jahre als Betriebsschlosser bei Vitos Haina beschäftigt war und die Anlage gewartet hat,

. dass die Teiche für den Hochwasserschutz und als Wasserreserve für den Brandschutz gebraucht würden.

Die BI kritisiert, dass der LWV zwar eine Infoveranstaltung angekündigt hat, aber noch kein Termin genannt wurde.

Die Fraktion der Bürgergemeinschaft Großgemeinde Haina (BGH) spricht sich ebenfalls für den Erhalt der Wohrateiche aus. „Der LWV soll seine Planungen und Berechnungen bezüglich der Wohrateiche unverzüglich offenlegen“, fordert Fraktionssprecher Frank Happel. Aktionen gegen den Erhalt der Teiche sollten vorerst unterbleiben.

„Das Naturschutzgebiet Wohrateiche ist ein Biotop, das seltene Tier- und Pflanzenarten beherbergt, Generationen von Hainaer haben dort schwimmen gelernt und über Jahrzehnte dafür gesorgt, dass dieser Bereich von Müll und Unrat befreit war“, erklärt er. Auch der Hintergrund, dass es sich bei den Teichen um eine Anlage mit historischem Charakter handele, trage dazu bei, „dass die Hainaer die Planungen des LWV so nicht einfach hinnehmen können und wollen.“

Und weiter: „Wenn man die Teiche entfernt, nachdem man bereits vor Jahren begonnen hat, die Nutzung einzuengen, nimmt man der Kerngemeinde Haina und ihren Bewohnern ein Stück Identität und Heimat.“

Info: Interessierte können sich über www.wohrateiche.de informieren und online die Unterschriftenaktion unterstützen.

Hintergrund

Der Landeswohlfahrtsverband schildert seine Pläne so: Die Obere Wasserbehörde beim Regierungspräsidium (RP) in Kassel überprüft seit Längerem die Hochwassersicherheit der Dämme. Diese sind durch Aufweichungen und eingewachsenes Wurzelwerk mürbe geworden. Starkregen, Hochwasser oder Stürme, die die Bäume umwerfen könnten, bergen die Gefahr, dass die Dämme reißen und die Ortschaft Haina überschwemmt würde. In Abstimmung zwischen LWV, RP, Vitos Haina und den Stiftungsforsten ist zur Gefahrenabwehr ein Rückbau der zwei Stauteiche geplant. Für die Wohra sollen das ursprüngliche Bachbett und die offene Talaue wiederhergestellt und so der Status des Naturschutzgebietes erhalten werden. Die Renaturierung bietet die Chance, einen noch wertvolleren Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten zu schaffen.