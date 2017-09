Wahlkreis 170: Kampf um das Direktmandat  wird Zitterpartie

Dr. Edgar Franke (SPD) und Bernd Siebert (CDU) trennten bereits bei der letzten Bundestagswahl vor vier Jahren nur 2,6 Prozentpunkte. Der Sozialdemokrat Franke gewann den Wahlkreis mit 42,3 Prozent vor seinem Dauerrivalen Siebert, der 39,6 Prozent erzielte. Ähnlich knapp könnte es nach Prognosen von Meinungsforschungsinstituten auch an diesem Sonntag werden.

Insgesamt dürfen sich sogar fünf Bewerber aus dem Wahlkreis Hoffnungen auf einen Einzug in den Bundestag machen, neben Franke und Siebert sind das – dank ihrer Platzierungen auf den Landeslisten – Dr. Bettina Hoffmann (Grüne), Albrecht Glaser (AfD) und Heidemarie Scheuch-Paschkewitz (Die Linke). Sie sind jeweils auf dem 5. Platz der Landesliste ihrer Partei gesetzt.

+ Bernd Siebert

Für CDU-Mann Siebert wird der Wahlabend wohl wieder eine Zitterpartie, wie er selbst sagt. So war es schon 2013, und bei der Bundestagswahl 2009 zog er sogar mit zehnmonatiger Verspätung wieder in den Bundestag ein – erst als die CDU-Abgeordnete Lucia Puttrich in Hessen Umweltministerin wurde und er für sie in Berlin nachrückte. Siebert ist aktuell auf Platz fünf der CDU-Hessen-Liste gesetzt. Alle Bewerber vor ihm werden aber voraussichtlich ihre Direktmandate gewinnen, sodass er der Erste von der Liste wäre, der nach Berlin ginge.