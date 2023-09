Bundesweiter Warntag am 14. September: Auch in Waldeck-Frankenberg heulen die Sirenen

Von: Jörg Paulus

Teilen

Beim bundesweiten Warntag wurde die Bevölkerung auch in Waldeck-Frankenberg über Warnungen aufs Handy und mit Sirenen gewarnt. Unser Foto entstand am Feuerwehrhaus in Bottendorf. © Dörries, Denise

Um die Menschen in Deutschland bei möglichen Katastrophen gut warnen zu können, testet der Bund in regelmäßigen Abständen die unterschiedlichen Warnmittel – so auch am nächsten bundesweiten Warntag am Donnerstag, 14. September.

Waldeck-Frankenberg – An dem Tag werden auch in Waldeck-Frankenberg Sirenen ausgelöst und Probe-Warnungen aufs Smartphone versendet. „Der Tag ist ein Test, es besteht keine reelle Gefahr“, betont die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung zur Ankündigung des Warntages.

Gefährliche Wetterlagen, Chemieunfälle, Stromausfälle und Feuer seien Situationen, in denen die Bevölkerung flächendeckend vor Gefahren gewarnt werden müsse. Um sich auf solche Ernstfälle vorzubereiten, werde die Warnung der Bevölkerung geprobt. „Je vertrauter man mit dem Thema ist, umso eigenständiger und effektiver kann man in einer tatsächlichen Krisensituation handeln und sich schützen“, erläutert der Landkreis. Zudem sollen mögliche Schwachstellen in der Technik und bei Abläufen überprüft werden.



Am 14. September werden daher zwischen 11 und 12 Uhr die Sirenen in Waldeck-Frankenberg heulen. Ziel ist es, alle 272 Sirenen im Landkreis auszulösen – ob analog oder über den Digitalfunk. Darüber hinaus werden diejenigen, die sich Warn-Apps wie Hessen-Warn oder NINA auf ihr Handy geladen haben, per Push-Nachricht über den Probealarm informiert, sofern sie die Funktion aktiviert haben.

Cell-Broadcast: Warnung auf alle Handys

Und alle Smartphone-Nutzer werden über den Mobilfunk gewarnt – unabhängig davon, ob sie eine Warn-App haben oder nicht: Mit der neuen Warnfunktion Cell-Broadcast bekommen alle Handy-Nutzer, die das neueste Betriebssystem geladen und die Funktion zum Empfang von Testwarnungen aktiviert haben, automatisch eine SMS, die über den Warntest informiert. Bei dem System werden Nachrichten an alle kompatiblen Geräte im Bereich einer Funkzelle gesendet.

Bundesweit soll am 14. September zudem über Radio und Fernsehen, digitale Warntafeln oder in manchen Regionen auch durch den Einsatz von Lautsprecherwagen die Warnung getestet werden. In Waldeck-Frankenberg ist der Testalarm aber auf Sirenen und Smartphone-Mitteilungen begrenzt. Zudem wird es in den Sozialen Medien auf der Facebook-Seite sowie auf der Webseite des Landkreises entsprechende Mitteilungen und Informationen geben.

2022 lösten fast alle Sirenen in Waldeck-Frankenberg aus

Der letzte bundesweite Warntag fand im vergangenen Dezember statt. Er war damals aus technischen Gründen vom September verschoben worden. In Waldeck-Frankenberg hatte „das Zusammenspiel aller unterschiedlichen Komponenten im Warnmittel-Mix grundsätzlich gut funktioniert“, lautete damals das Fazit der Kreisverwaltung. Nur 5 der 272 Sirenen im Kreis hatten nicht ausgelöst. Auch die auf Smartphones gesendeten Warnungen waren angekommen.

Weitere Informationen gibt es online auf bbk.bund.de und warnung-der-bevoelkerung.de