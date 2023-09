Buntes Programm beim Altstadtfest: Viele Besucher feiern in Sachsenberg

Voll konzentriert: Kleine und größere „Minibienen“ haben beim Altstadtfest in Sachsenberg Tänze vorgeführt. © Gerhard Kuhnhenne

Zum ersten Mal wurde das Altstadtfest in Sachsenberg am vergangenen Samstag unter den Lindenbäumen bei der evangelischen Kirche gefeiert. Ortsvorsteherin Lisa Backhaus und Bürgermeister Henning Scheele begrüßten nach dem Gottesdienst viele Besucher vor der Kirche.

Lichtenfels-Sachsenberg – Besonders dankten beide den Sachsenberger Vereinen mit den vielen Helferinnen und Helfern, die die umfangreiche Organisation und die Durchführung des traditionellen Altstadtfestes erst ermöglicht hatten.

Um 14 Uhr hatte das Fest mit einem Freiluftgottesdienst vor der Lukas-Kirche begonnen, bei dem auch der Sachsenberger Posaunenchor für die musikalische Umrahmung gesorgt hatte.

Zwei Gruppen der „Minibienen“ erfreuten die zahlreichen jungen und älteren Gäste nach der Eröffnung mit ihren einstudierten Tanzvorführungen. Beide Gruppen standen unter der Leitung von Regina Czapanski, die auch selbst mitwirkte.

Auch das musikalische Programm des Nachmittags eröffnete Pfarrer Reinald Richber mit seiner Gitarre. Mit zahlreichen bekannten Liedern, die auch zum Mitsingen einluden, Evergreens, Oldies oder auch Rockmusik wurden die Zuhörer erfreut.

Lieder zum Mitsingen: Pfarrer Reinald Richber und Sängerin Weena Doert erfreuten die Zuhörer. © Gerhard Kuhnhenne

Sängerin Weena Doert begleitete ihn dabei bei einigen Songs, die zum Teil von Reinald Richber selbst geschrieben waren. Die Kinder wurden ebenfalls von ihm mit einbezogen. So mussten sie Tierarten erkennen, die er mit seinen Liedern beschrieb. Ältere Kinder konnten an einer Kirchen-Rally teilnehmen und 20 Fragen zur St. Lukas-Kirche und der Kirchengemeinde beantworten.

Besucher konnten sich zudem bei den Ausführungen von Elgin Steuber über die Sachsenberger Madonna informieren. Die etwa einen Meter große Madonnenskulptur wurde etwa 1480 geschaffen und stand wahrscheinlich einige Jahrhunderte in der Sachsenberger Kirche. Heute befindet sie sich im Bode-Museum in Berlin, in der Sachsenberger Kirche hängt nur eine Fotografie mit Erläuterungen. Am Abend und bis spät in die Nacht hinein sorgte dann abschließend „Guitarissimo“ Christoph Winzer aus Korbach für die musikalische Gestaltung des Altstadt- und Weinfestes. (Gerhard Kuhnhenne)