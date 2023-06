Burg Lichtenfels: Afrikanische Klänge begeistern das Publikum

Musiker aus Namibia bringen Publikum zum Tanzen

A-cappella mit vielen Emotionen: Die African Vocals aus Namibia gaben bei ihrem Konzert auf der Bühne im Hof von Burg Lichtenfels alles.

A-cappella-Gesang, Tanz, Rhythmus - die African Vocals aus Namibia begeisterten mit ihrem Auftritt auf Burg Lichtenfels.

Lichtenfels – A-cappella-Gesang, Tanz, rhythmisches Klatschen, viel Bewegung und viele Emotionen sind das Markenzeichen von African Vocals, die am Freitagabend ein begeistertes Publikum im Burghof auf Burg Lichtenfels unterhielten und in Bewegung brachten.

Die acht Sänger aus Namibia sind sechs Wochen lang in Deutschland auf Tournee unterwegs, nach zwei Jahren Pause ist das für sie ein besonderes Erlebnis. Sie entstammen unterschiedlichen ethnischen Gruppen in Namibias Townships, den eher unterprivilegierten Regionen des Landes. Keiner versteht die Muttersprache des anderen, aber sie haben die Liebe zur Musik, die sie verbindet und große Liebe und Respekt für andere Menschen.

Mit „We are the African Vocals“ ging es gleich zu Beginn rhythmisch und mit viel Energie los. Alle Lieder wurden A-cappella gesungen, mit meist einer Trommel als Begleitung. Alle vertretenen Sprachen und Dialekte wurden verarbeitet, in Wortbeiträgen und Liedern, dazu eine Reihe von englischen Texten. Variantenreich waren die Lieder, voller Bewegung und mit viel Herz vorgetragen, Soloeinlagen, Background-Gesang, gesummt, mit Vogelstimmen und auch gelegentlicher Tröte. Immer wieder ließ sich das Publikum anstecken vom Rhythmus und klatschte mit.

Besonders originell war die Überleitung zur Pause mit der Bitte an das Publikum, ein Bier zu trinken, denn „in heaven there is no beer, that’s why we are drinking it here.“ Mit dem Lied „Ein Prosit auf die Gemütlichkeit“ wurde das Publikum schließlich in die Pause entlassen.

Am Ende hielt es das Publikum nicht mehr auf den Stühlen. Viele tanzten mit.

Im zweiten Durchgang brachten zwei Chormitglieder in nationaltypischer Kleidung einen zusätzlichen Hauch von Afrika auf die Bühne: Tänze mit Schnarre, Wedeln, Klatschen und Stampfen, die das Publikum nicht auf den Sitzen hielt. Ausdrucksstarke Lieder und gesungenen Gebete schufen eine andächtige Stimmung im Wechsel mit ansteckender afrikanischer Fröhlichkeit.

Mit „Plea for Africa“ kam eine beeindruckende Hymne, wieder wie ein Gebet. Nach einem furiosen, temporeichen Finale bekam das Publikum noch zwei Zugaben. Burgherr Tan Siekmann bedankte sich bei Jan Küstner für die perfekte Organisation des Catering. Dieser freut sich bereits auf die beiden Lesungen am 24. Juni und am 15. Juli in der Alten Mühle in Dalwigksthal. (Von Hans Peter Osterhold)