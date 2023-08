B 252 ab Montag zwischen Ernsthausen und Münchhausen gesperrt

Von: Martina Biedenbach

Die B 252 wird am Ortsrand von Ernsthausen gesperrt. Sie wird an die B 252neu (hinten rechts) angeschlossen. Der Straßenabschnitt bis Münchhausen wird zurückgebaut. Links im Bild die Bauarbeiten für einen neuen Rad- und Wirtschaftsweg. Der Radweg rechts muss weichen. © Martina Biedenbach

Autofahrer müssen mit noch mehr Behinderungen zwischen Frankenberg und Marburg rechnen: Ab Montag, 21. August, erfolgt eine Vollsperrung zwischen Ernsthausen und Münchhausen.

Ernsthausen – Ab kommendem Montag ist die bisherige Strecke über die Bundesstraße 252 von Frankenberg nach Marburg Geschichte. Ab 21. August wird der Abschnitt zwischen Ernsthausen und Münchhausen komplett gesperrt.

Wenn die Sperrung – voraussichtlich Mitte Oktober – aufgehoben wird, geht es dann kurz nach Ernsthausen im leichten Bogen Richtung Westen und über die B 252neu – die B-252-Umfahrung Münchhausen, Wetter, Lahntal – weiter. Die B 252neu ist bis zur B 62 bei Lahntal-Goßfelden fertiggestellt.

Die Straßensperrung ab Montag, 21. August, dient dazu, die B 252neu an die B 252alt bei Ernsthausen anzuschließen, informiert Hessen-Mobil. Nach Ende dieser Anschlussarbeiten können Kfz-Lenker laut Hessen-Mobil auf der B 252neu bis Lahntal-Goßfelden durchfahren und brauchen dann nicht mehr die an der bisherigen B 252 gelegenen Dörfer in den Kommunen Münchhausen und Wetter zu durchqueren, wo teilweise Tempo 30 gilt.

Der letzte Teilbereich der B-252-Umfahrung Münchhausen, Wetter, Lahntal von Goßfelden bis nach Lahntal-Göttingen/B 3 soll nach bisherigem Plan 2024 fertig sein.

Am Ernsthäuser Ortsausgang in Richtung Marburg wird schon seit Wochen gebaut. Links, also östlich, der B 252alt, entsteht ein neuer Rad- und Wirtschaftsweg, informiert Detlef Engel von der Gemeinde Burgwald. Dieser neue Weg führt Richtung Münchhausen und wird beim Bahnübergang, der bisher noch über die B 252 geht, an den dortigen Wirtschaftsweg angeschlossen. Von dort können Radfahrer und landwirtschaftlicher Verkehr weiter Richtung Süden fahren.

Der Straßenabschnitt der B 252alt zwischen Ernsthausen und Münchhausen wird zurückgebaut. Dann ist auch die Bahnquerung über die B 252 Geschichte.

Der bisherige Radweg, der am Ortsausgang von Ernsthausen westlich der B 252 verläuft, ist wegen der Anschlussarbeiten für die B 252neu nicht mehr passierbar. Für den Radverkehr ist laut Hessen-Mobil während der Straßensperrung aber „ein geschotterter Weg als Durchfahrtsmöglichkeit neben der Baustelle hergerichtet. Je nach Baufortschritt müssen die Radfahrer auf dieser Wegführung zeitweise absteigen und ihr Fahrrad schieben. Um zu ihren Feldern zu kommen, kann diese Umfahrung weitestgehend auch vom landwirtschaftlichen Verkehr genutzt werden“, sagt Hessen-Mobil.

Die Umleitungsstrecke während der Sperrung der B 252 zwischen Ernsthausen und Münchhausen. © hna

Weitläufige Umleitung über das Obere Edertal

Die B 252 ist zwischen Frankenberg und Münchhausen ab Montag an zwei Stellen voll gesperrt: Anfang Juli hat die Sanierung der B 252 auf einem Teilabschnitt in Bottendorf begonnen, sie wird bis Ende November dauern. Am Montag, 21. August, folgt für zirka acht Wochen die Sperrung zwischen Ernsthausen und Münchhausen.



Während dieser Vollsperrung wird der Verkehr laut Hessen-Mobil in Fahrtrichtung Frankenberg/Korbach ab Münchhausen über Berghofen, Allendorf/Eder und Rennertehausen über die B 236 und B 253 umgeleitet und weiter über die Kreisstraße 117 an Burgwald und Wiesenfeld vorbei nach Ernsthausen. In Fahrtrichtung Münchhausen/Marburg wird der Verkehr in entgegengesetzter Richtung von Ernsthausen nach Münchhausen geführt. Von Münchhausen kommend können Anlieger bis zur Baustelle fahren. (Martina Biedenbach)