B 252 zwischen Ernsthausen und Münchhausen wochenlang gesperrt

Von: Jörg Paulus

Vollsperrung der B252 am Ortsausgang von Ernsthausen. © Matz, Carolin

Am Ortsausgang von Ernsthausen in Richtung Münchhausen haben die Arbeiten für den Anschluss der Bundesstraße 252 an die neue Umgehungsstraße begonnen. Die B 252 ist zwischen den beiden Orten bis voraussichtlich 15. Oktober 2023 voll gesperrt.

Ernsthausen - Der Fahrbahnbelag wurde am Montag, 21. August, bereits abgefräst. In den kommenden Wochen wird dort die alte Bundesstraße an die neue B252-Umfahrung angeschlossen, um von dort an Münchhausen vorbei über die neue B 252 in Richtung Wetter, Lahntal und Marburg zu gelangen.

Die Umleitungsstrecke in Fahrtrichtung Münchhausen/Marburg führt von Ernsthausen über die Kreisstraße 117 vorbei an Wiesenfeld und Burgwald und hinter der Burgwaldkaserne auf die B 253 in Richtung Battenberg; von dort weiter über die B 236 an Berghofen vorbei nach Münchhausen auf die B 252.

Die Umleitung ab Münchhausen in Richtung Frankenberg/Korbach führt entsprechend in umgekehrter Richtung. Für Radfahrer werden geschotterte Wege als Durchfahrtsmöglichkeit hergerichtet. Auch Landwirte können ihre Feldern erreichen.

Die Umleitungsstrecke während der Sperrung der B 252 zwischen Ernsthausen und Münchhausen. © hna