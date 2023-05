600 Besucher begeistert vom Jubiläumskonzert des Burgwalder Chors Happiness in Frankenberg

Von: Karl-Hermann Völker

Zwischen Psalmvertonung und Beatles-Song: Die gemeinsamen Auftritte der beiden Jubiläumschöre „Happiness“ und „Trendsingers“, hier am Anfang des Konzertes in der voll besetzten Liebfrauenkirche, erreichten große musikalische Ausdruckskraft und verrieten langjährige gemeinsame Freundschaft. Vorn links als Solistin Andrea Ayora Escandell, rechts Thorsten Seydler als Chorleiter. © Karl-Hermann Völker

Der Burgwalder Chor Happiness feierte mit den Trendsingers aus Trendelburg bei einem Konzert sein 25-jähriges Bestehen. Die Chöre begeisterten die 600 Zuhörer in Frankenberg.

Frankenberg - „Es tut so gut. Es gibt nichts Schöneres für einen Chor, als vor Publikum zu singen!“ Die Freude war riesig für die Moderatoren Karl-Heinz Bornscheuer und Frank Leyhe, als sie zusammen am Wochenende in der Frankenberger Liebfrauenkirche rund 600 Zuhörer nach langer Corona-Zwangspause zum großen, „endlich nachgeholten“ Jubiläumskonzert des Burgwalder Gemischten Chors „Happiness“ begrüßten. 25 plus 3 Jahre waren es geworden – ein Schicksal, das die Burgwalder mit dem befreundeten Chor „Trendsingers“ aus Trendelburg, gleiches Alter, gleiches Jubiläum, teilten.

Vereint machten beide Ensembles aus dem zweieinhalbstündigen Konzert ein fulminantes Fest des modernen Chorgesangs voll kreativer Ausdrucksformen, mit swingenden Jazz- und Pop-Körperaktionen, kultivierten Stimmen in harmonisch komplizierten Tonsätzen, mit spannungsvoller Dynamik und zugleich sympathischer Gefühlstiefe.

Chorkonzert Happiness: Der Funke zum Publikum sprang schnell über

Der oft beschworene „Funke“ sprang schnell über, das Publikum begrüßte beide Chöre jubelnd, sang, klatschte und tanzte später mit viel Gospelfeeling. Auch Klaus Trollhagen (Borken), Vizepräsident des Mitteldeutschen Sängerbundes (MSB), war begeistert, als er Andrea Ayora Escandell (Happiness) und Thorsten Seydler (Trendsingers) zu ihrem 25-jährigen Chorleiterjubiläum gratulierte: „Ihr habt mit viel Liebe und Hingabe zur Musik mit euren Chören etwas ganz Tolles geleistet!“

Der besondere Reiz des Konzertes lag in den ganz unterschiedlichen Stilformen und Klangbildern der beiden Chöre. Die Trendsingers faszinierten mit ihrer Freude an progressiver Chorliteratur ebenso wie am klassischen Volkslied („Wenn ich ein Vöglein wär’“), an experimenteller Stimm- und Körpermusik, an Crescendi zwischen gehauchtem Summen und explosivem „Hey!“, an Glissandi und harmonischen Reibungen, oder auch an dynamischen Dialogen von Männer- und Frauenstimmen (Pleased To Meet You). Thorsten Seydler als Dirigent und groovender Begleiter am Klavier setzte zielgerichtete Akzente.

Happiness legte seine thematischen Schwerpunkte, dem Anlass angemessen, in den Bereich der nachdenklichen, gefühlvollen Zwischentöne. Mit effektvoll arrangierten Sätzen, Sprechdisziplin und wechselnden Klangfarben in allen Stimmregistern verströmte der Chor das Glück, das er in seinem Namen ausdrückt („Happinesszeit“), bezog aber auch sensibel Nachdenklichkeit, Melancholie und Abschied ein (Grönemeyer „Der Weg“, Udo Jürgens „Die Welt braucht Lieder“). Passgenau dazu: „You Are The Reason“, wunderbar gesungen von Andrea Ayora Escandell, die als Leiterin ihre Chormitglieder nicht nur stilsicher musikalisch formt, sondern auch für ihre Verankerung in der großen Chorfamilie sorgt. „Wir hatten eine gute Zeit“, sang sie mit ihnen.

Von Burgwalds Bürgermeister Lothar Koch gab es Glückwünsche und eine Bühnenfahne mit dem Schriftzug „Happiness“ für künftige Auftritte. Pfarrer Reinhold Schott griff in seinem Zuspruch die Kraft der Lieder und Gebete in Trauer und Glück auf. Er ermunterte zu Träumen, Dankbarkeit, zu Gottes Lob „mit Psaltern und Harfen“. Das begeisterte Publikum begleitete am Schluss mit stehendem Beifall den Auszug der Chöre. (Karl-Hermann Völker)