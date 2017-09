Auto rammt Schlepper in Burgwald: 220.000 Euro Schaden

Burgwald. Auf rund 220.000 Euro Gesamtschaden summiert sich ein Unfall auf der Kreisstraße zwischen Frankenberg und Burgwald. Ein Schlepper war am Montag mit zwei Autos zusammengestoßen.

Polizei, Rettungskräfte sowie Straßenmeisterei und Feuerwehren waren am Montagabend bis nach Mitternacht im Einsatz um den Unfall aufzunehmen, Verletzte zu versorgen, die Straße zu sperren und zu reinigen. Ein Spezialunternehmen aus Frankenberg wurde von der Polizei zur Unfallstelle bestellt, um den Schlepper samt Ladewagen und die beiden demolierten Autos zu bergen.

Gegen 20.20 Uhr ging bei der Polizei eine Unfallmeldung ein, die das Ausmaß der Schäden auf der K117 nicht erahnen ließ. Nach Polizeiangaben befuhren zwei Pkw hintereinander die Kreisstraße von Frankenberg in Richtung Burgwald. Am Abzweig zur Verbindungsstraße nach Bottendorf wollte der vorausfahrende Skoda nach links abbiegen und reduzierte die Geschwindigkeit, um den entgegenkommenden Traktor passieren zu lassen. Für den nachfolgenden Fahrer des Ford war die Absicht des Vorausfahrenden scheinbar nicht erkennbar, so dass der Ford den Skoda in den Gegenverkehr schob. Es kam zur Karambolage der beiden Autos mit dem John-Deere-Schlepper samt angehängtem Ladewagen. Durch die Wucht des Aufpralls riss eines der Vorderräder am Traktor ab und der Kraftstofftank des Schleppers wurde beschädigt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Bottendorf kamen zufällig mit zwölf Einsatzkräften an der Unfallstelle vorbei und erkannten das Ausmaß, leuchteten die Unfallstelle aus und alarmierten die Kameraden aus Frankenberg nach. Die Frankenberger Einsatzkräfte trafen gegen 22.30 Uhr ein und pumpten die restlichen gut 200 Liter Dieselkraftstoff aus dem Traktortank. Mitarbeiter der Straßenmeisterei verteilten Ölbindemittel.

Für den 72-jährigen Unfallverursacher war die Fahrt mit seinem Ford an dieser Stelle beendet. Mit wirtschaftlichem Totalschaden von 5000 Euro wurde das Fahrzeug abgeschleppt. Der 23-jährigen Skoda-Fahrer aus einem Frankenberger Stadtteil erlitt bei dem Unfall Prellungen und wurde mit leichten Verletzungen ins Frankenberger Krankenhaus transportiert. Auch an seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5000 Euro.

Unverletzt geblieben war auch der Fahrer des Schleppers, allerdings summiert sich der Schaden an dem John Deere auf 170.000 Euro, der Anhängerschaden wurde mit 40.000 Euro angegeben, so dass der Lohnunternehmer einen Gesamtschaden von 210.000 Euro zu verkraften hat.

Die Bergung der beteiligten Fahrzeuge übernahm ein Abschleppservice aus Frankenberg. Die Wehren aus Bottendorf und Frankenberg konnten um 0.30 Uhr in ihre Standorte zurückkehren.

