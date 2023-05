Bottendorf ist zurück nach drei Jahren Pause - Abendlauf startet am 6. Mai

Start frei heißt es am Samstag wieder beim 11. Sparkassen-Volkslauf des TSV 09 Bottendorf. Mit Begeisterung ist in jedem Jahr der Nachwuchs dabei im Nemphestadion. © PATRICK NOLTE/TSV BOTTENDORF

Der 11. Sparkassen-Volkslauf des TSV Bottendorf startet Samstag, 6. Mai. Wegen der Corona-Pandemie war die Veranstaltung in den vergangenen Jahren ausgefallen.

Bottendorf – Bereits zum 11. Mal findet am Samstag, 6. Mai, der Sparkassen-Volkslauf in Bottendorf statt. Nach zuletzt drei Jahren ohne Volkslauf, ausgefallen aufgrund der Pandemie, freut sich der TSV Bottendorf, den traditionsreichen Lauf wieder veranstalten zu können.

Dieser findet bereits zum 38. Mal statt und wird wie in den vergangenen Jahren als Abendlauf angeboten. Der erste Start erfolgt um 17 Uhr mit dem Bambinilauf über 300 Meter.

Es finden wie gewohnt Hauptläufe über fünf Kilometer (Start 18.30 Uhr Frauen, Männer, WJ/MJ U18 und U20) und 10,7 Kilometer (Start 18.35 Uhr Frauen/Männer und alle Jahrgänge) sowie Bambini-, Schüler- und Jugendläufe (17.20 Uhr Start 600 Meter/ 17.45 Uhr 1,2 Kilometer/ 18 Uhr 2 Kilometer) statt. Der Volkslauf wird als 4. Wertungslauf des Waldeck-Frankenberger Laufcups gezählt. Die Strecken führen vom Sportplatz über gut ausgebaute Waldwege durch den Burgwald zurück zum Nemphestadion. Der Hauptlauf 10,7 Kilometer überwindet einen Höhenunterschied von rund 95 Metern. Die Strecke über 5 Kilometer ist ein selektiver Rundkurs, der die ersten 2,5 Kilometer stetig bergauf geht.

Anmeldungen sind am Veranstaltungstag ab 15 Uhr und vorab per Mail an volkslauf@tsv-bottendorf.de oder Tel. 06451/7155811 möglich.

Das Startgeld beträgt sechs Euro für Erwachsene und Jugendliche, vier Euro für Schüler und Bambini.

Informationen sowie Ergebnislisten gibt es auf www.tsv-bottendorf.de und auf der Laufcup-Seite www.laufcup-waldeck-frankenberg.de. nh