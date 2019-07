Unbekannte wollten Geldautomaten in Bottendorf sprengen

Bottendorf. Unbekannte haben am Montag gegen 3.10 Uhr versucht, den Geldautomaten der Frankenberger Bank in Bottendorf aufzusprengen. Die Polizei entdeckte in der Nähe des Tatorts unter Bäumen eine Gasflasche.

Wie die Polizei berichtete, gelangten die Täter in den Vorraum der Bankfiliale im Friedhofsweg. Sie öffneten gewaltsam eine Blende an dem Geldautomaten und führten dort einen Schlauch ein. Über diesen leiteten sie Gas in den Automaten, welches mittels einer Lunte gezündet werden sollte. Letztlich kam es aber zu keiner Sprengung. Die unbekannten Täter flüchteten ohne Beute vom Tatort. Die Feuerwehr aus Bottendorf konnte keine Gase mehr feststellen.

Die Kriminalpolizei Korbach hat die Ermittlungen übernommen. Sie geht von einem Tatzusammenhang mit einer ähnlichen Tat in der Nacht auf den 1. Juli in Röddenau aus. Auch bei diesem Einbruch in eine Servicestelle von zwei Banken hatten die Täter versucht, Gas in einen Geldautomaten einzuleiten. Auch damals ließen sie eine ähnliche Gasflasche am Tatort zurück.

Die Kripo fragt: Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag, insbesondere ab ca. 2 Uhr, oder in den Tagen davor verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Friedhofsweges in Bottendorf gesehen?

Hinweise: Kriminalpolizei Korbach, Tel. 05631/9710.