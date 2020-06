Scheune in Birkenbringhausen abgebrannt: 850.000 Euro Schaden

In Birkenbringhausen in Waldeck-Frankenberg ist eine Scheune abgebrannt. Dabei entstand ein Schaden von 850.000 Euro, teilte die Polizei mit.

+++ aktualisiert am 3. Juni um 11 Uhr +++ Nach dem Brand einer Scheune in Birkenbringhausen (Kreis Waldeck-Frankenberg) in der Gemeinde Burgwald am Dienstagnachmittag hat die Polizei am Mittwochmorgen die Schadenssumme angegeben: Nach ersten Schätzungen beträgt der Gesamtschaden etwa 850.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Korbach hat am Dienstagnachmittag die Ermittlungen am Brandort aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand im oberen Bereich der Scheune. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache haben die Brandermittler der Kriminalpolizei Korbach am Mittwoch begonnen.

+ Das THW war mit einem Bagger vor Ort, um die Brandstelle auseinanderzuziehen. © THW Frankenber g

Die Löscharbeiten dauerten bis in die Abendstunden an. Das THW aus Frankenberg kam ebenfalls zum Einsatz, das Dach musste schichtweise abgetragen und der Brandschutt auseinandergezogen werden. Das THW war mit 17 Helfern, einem Bagger sowie einem Gerätekraftwagen vor Ort.

Die Feuerwehr Birkenbringhausen richtete über Nacht eine Brandwache ein. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt, er musste wegen Kreislaufproblemen behandelt werden, berichtete die Polizei.

Brand in Waldeck-Frankenberg: Bekannter hatte Brand bemerkt

Ein Bekannter aus dem Ort hatte gegen 15.30 Uhr Brandgeruch aus dem Bereich der Scheune festgestellt. Bei einer Nachschau bestätigte sich sein Verdacht, er alarmierte über Notruf die Feuerwehr. Eine dunkle Rauchsäule war über Birkenbringhausen zu sehen, als die Feuerwehr am Dienstagnachmittag in den Ederweg fuhr.

+ Die Scheune brannte lichterloh, als die Feuerwehren eintrafen. © 112-magazin.de

Die Scheune steht am Dorfrand, nicht weit entfernt vom Feuerwehrhaus. Die Wehren wurden zunächst mit dem Alarmkürzel „F2“ alarmiert. Noch während der Anfahrt wurde auf einen Großbrand „F3“ aufgestockt. Als die Feuerwehrleute aus allen Ortsteilen der Gemeinde Burgwald an der Brandstelle eintrafen, stand die Scheune bereits lichterloh in Flammen. Die Rauchsäule war bis nach Marburg zu sehen, berichteten uns Beobachter von dort.

Brand in Waldeck-Frankenberg: Zwölf Kühe gerettet

Nach ersten Informationen der Polizei war der Brand im Inneren der Scheune ausgebrochen. Warum, ist aber noch unklar. Brandermittler der Kriminalpolizei wurden eingeschaltet In dem Gebäude hatten auch mehrere Kühe ihren Stall. Drei Rotbunte konnten frühzeitig in Sicherheit gebracht werden. Neun weitere Kühe rettete eine starke Betondecke. Letztlich wurden alle Tiere lebend gerettet: zehn Rinder und zwei Bullen. Auch Menschen kamen nicht zu Schaden.

+ Die Feuerwehr ist mit mehreren Löschfahrzeugen vor Ort im Ederweg.

In der Scheune befanden sich mehrere Schlepper und ein moderner Mähdrescher. Das Gebäude brannte nahezu vollständig herunter, die Maschinen wurden zerstört. Die Polizei ging deshalb schon am Dienstagabend – neben dem Schaden am Gebäude – von einem Sachschaden von mehreren 100 000 Euro aus.

Brand in Waldeck-Frankenberg: Mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Im Einsatz vor Ort waren mehr als 100 Feuerwehrleute aus Birkenbringhausen, Burgwald, Ernsthausen, Wiesenfeld und Bottendorf, außerdem die Feuerwehr Frankenberg mit drei Fahrzeugen, darunter der Drehleiter, um den Brand von oben löschen zu können. Weil Frankenberg auch mit seinem Hilfeleistungs-Löschfahrzeug (HLF) vor Ort war, musste die Feuerwehr Battenberg mit ihrem HLF nach einem tödlichen Autounfall bei Geismar aushelfen.

Die Hauptdurchgangsstraße aus Richtung Haine war während der Löscharbeiten gesperrt, da sich der Hof dort in der Nähe befindet. Da es zu starker Rauchentwicklung kam, veranlasste die Polizei gegen 17.10 Uhr eine Rundfunkwarnmeldung für die Ortsteile Birkenbringhausen und Burgwald. Die Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Gegen 19.00 Uhr konnte die Warnmeldung zurückgenommen werden.

Brand in Waldeck-Frankenberg: Auf dem Hof hat es schon einmal gebrannt

Auf dem landwirtschaftlichen Anwesen hatte es vor 14 Jahren schon einmal gebrannt. Am 26. August 2006 wurde dort ebenfalls eine Scheune ein Raub der Flammen. Damals gab es eine Brandserie in Birkenbringhausen, der Täter wurde nie ermittelt.

