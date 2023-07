Bundesstraße 252 wird in Bottendorf gesperrt

Von: Martina Biedenbach

Teilen

Die B-252-Ortsdurchfahrt in Bottendorf. © Martina Biedenbach

Auf der Bundesstraße 252 von Frankenberg in Richtung Marburg stehen Komplettsperrungen bevor: ab 7. Juli bis Ende November in einem Teilbereich in der Ortsdurchfahrt Bottendorf und ab der zweiten Augusthälfte zwischen Ernsthausen und Münchhausen. Das teilt Hessen-Mobil mit.

Burgwald – In Kooperation mit der Gemeinde Burgwald plant die Straßenverkehrsbehörde eine grundhafte Erneuerung der Fahrbahn innerhalb des Ortsteils Bottendorf. Gleichzeitig werden Versorgungsleitungen unter Federführung der Gemeinde erneuert.

Zwei Bauabschnitte

Die Arbeiten erfolgen in zwei Bauabschnitten. Der erste Abschnitt zwischen dem Ortseingang aus Richtung Frankenberg und dem Abzweig nach Rosenthal (Neuer Weg) beginnt am Freitag, 7. Juli, und wird voraussichtlich Ende November 2023 abgeschlossen sein. Der zweite Abschnitt zwischen dem Abzweig Neuer Weg bis zum DGH/Friedhofsweg folgt dann 2024.

Die geplanten Arbeiten beschreibt Hessen-Mobil so: Nach Abtrag des Fahrbahnaufbaus wird die neue Trag-, Binder- und Deckschicht in Gesamtstärke von 26 Zentimetern schichtweise asphaltiert, auf beiden Seiten wird eine zweiteilige neue Bordrinne hergestellt und es folgen Angleichungs- und Nebenarbeiten. Die Gemeinde Burgwald baut vier Bushaltestellen behindertengerecht um und saniert auf 500 Metern die Kanäle.

Kosten: 1,94 Millionen Euro

Während der Bauarbeiten muss der jeweilige Streckenabschnitt für den Verkehr voll gesperrt werden. Die Umleitung führt von Ernsthausen über die Kreisstraße 117 nach Wiesenfeld und Burgwald bis Frankenberg und ist in beiden Richtungen ausgeschildert. Die Bundesrepublik Deutschland und die Gemeinde Burgwald investieren insgesamt zirka 1,94 Millionen Euro, wobei der Anteil der Gemeinde bei 835 000 Euro liegt.

Eine Sperrung der B 252 zwischen Ernsthausen und Münchhausen ist ab der zweiten Augusthälfte bis voraussichtlich Mitte Oktober vorgesehen. Sie ist laut Hessen-Mobil erforderlich, um die B-252-Ortsumgehung Münchhausen, Wetter, Lahntal am nördlichen Bauende bei Münchhausen an die bestehende B 252 Richtung Ernsthausen anzubinden. Für den Radverkehr soll eine Durchfahrtsmöglichkeit neben der Baustelle eingerichtet werden.

Wegen des Baus der B-252-Umgehung bei Dorfitter ist auch dort die Straße komplett gesperrt – wahrscheinlich noch bis Anfang August.

Infos über den Planungsstand

Während der Bau der B-252-Umgehungen im Landkreis Marburg-Biedenkopf und bei Dorfitter der Fertigstellung entgegengehen, hat für den Bau der B-252-Umgehung in der Gemeinde Burgwald das Planfeststellungsverfahren noch nicht begonnen. Über den aktuellen Sachstand wird Hessen-Mobil in der Sitzung der Gemeindevertretung Burgwald berichten. Die öffentliche Sitzung findet am Donnerstag, 6. Juli, ab 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Burgwald statt.