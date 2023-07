14. Burgwald-Triathlon: Nachwuchs kämpft um Hessentitel

Von: Hans Dreier

Mal eine ganz andere Perspektive: In der Wechselzone lauschen die Triathleten den Ausführungen von Organsiationsleiter Fabian Glaßl. © KALISKE

14. Burgwald-Triathlon: Ausrichter TSV Bottendorf ist mit Meldezahlen zufrieden. Erwartet werden rund 400 Sportler.

Bottendorf – In diesen warmen und bisweilen nassen Sommertagen sind der ganze Burgwald und noch stärker die Menschen in Bottendorf im Triathlon-Fieber. Das nähert sich langsam seinem Höchststand, denn alle schauen auf Sonntag, den 9. Juli, wenn sich rund 400 Sportler – so viele Angemeldete waren es am Dienstag Mittag dieser Woche – zu ihrem herausfordernden Dreikampf in der Burgwaldgemeinde treffen.

Mittlerweile ist es schon der 14. Triathlon, den der TSV Bottendorf unter der Regie von Organisationsleiter Fabian Glaßl ausrichtet. „Mit den bisherigen Meldezahlen sind wir sehr zufrieden“, sagt Glaßl, aber es ist noch Luft nach oben. Noch am Veranstaltungstag können sich die Sportlerinnen und Sportler vor Ort anmelden. Im Internet unter burgwald-triathlon.de war das bis 2. Juli möglich.

Ironman lässt grüßen

In einer Reihe wird der Bottendorfer Triathlon in diesem Jahr mit dem Ironman Germany in Frankfurt genannt. Und das haben die Bottendorfer zum Großteil auch ihrem Lokalmatador Steffen Mengel zu verdanken. Denn der hatte den Traum, zum ersten Mal in seinem Leben einen Ironman zu absolvieren. Das hat Mengel am vergangenen Wochenende in Frankfurt mit Bravour erledigt. Eine knappe Woche später will Mengel dann den Dreikampf in seiner Heimat absolvieren. Da steht weit mehr als die gesamte Triathlonsparte hinter ihrem Vorzeigeathleten. „Wir ziehen bereits jetzt den Hut“, heißt es auf Facebook, und „P.S. lass noch ein paar Körner für den 14. Burgwald-Triathlon über“.

Voll gesperrte Strecke

Auch wenn der als Premiere angekündigte neue Pokalwettbewerb des Hessischen Triathlon-Verbands mangels Interesse zunächst auf das nächste Jahr verschoben wird, können die Bottendorfer dieses Mal etwas bieten, was sie in den vergangenen 15 Jahren noch nie hatten: eine voll gesperrte Radstrecke.

Aufgrund einer Baumaßnahme an der Bundesstraße 252 zwischen Ernsthausen und Bottendorf kommen die Triathlon-Macher in diesen Genuss einer gesperrten Strecke. Die bereits vorhandene Umleitung wird dafür genutzt. „Von 6 bis 14 Uhr ist die Radstrecke für den Verkehr voll gesperrt. Auch die Waldwege als Zufahrtsstrecken werden dichtgemacht“, berichtet Fabian Glaßl.

Sein besonderer Dank geht an die Gemeindegremien und Bürgermeister Lothar Koch, die sich alle für die Einrichtung der Baustelle und der Sperrung der Straße zur benötigten Zeit eingesetzt hätten, damit der TSV für seine Sportveranstaltung davon profitiere.

Viele Wettbewerbe

Beim Burgwald-Triathlon können die Teilnehmer in diesem Jahr wählen zwischen der Olympischen Distanz (1,5 km Schwimmen/40 km Rad/ 10 km Laufen) und einer Sprint-Distanz (0,5 km/ 20 km/5 km). Wie groß die Teilnehmerfelder bei den verschiedenen Wettbewerben sein werden, das zeichnete sich laut Fabian Glaßl Mitte der Woche bereits ab, wo für die Olympische Distanz 36 Anmeldungen vorlagen. Für die Sprintdistanz waren es 60. Beide Rennen werden per Massenstart gestartet.

Groß war das Interesse an den Hessischen Meisterschaften der Schüler und Jugend, wo bereits 130 Anmeldungen vorlagen. Mit den rund 180 angemeldeten Athletinnen und Athleten der Hessenliga liegen zusammen schon über 400 Anmeldungen vor. „Damit sind wir sehr zufrieden“, sagt Fabian Glaßl. Er organisiert mit einem bewährten Team seit 2009 den Burgewald-Triathlon.

Heimische Teilnehmer

Wie in den vergangenen Jahren auch starten etliche heimische Triathleten: Vom TSV Bottendorf ist Lisa Hesse dabei. Angemeldet sind auch Noah Lukes (LG Eder), Manfred Stöhr (TSV Waldeck), Bernd Seibel (TSV Frankenberg) und Rene Knippschild (Trianhas VfL Bad Arolsen).

Im Nachwuchsbereich ist der TSV Korbach Triathlon stark vertreten: mit Louis Hofmann (Jugend B) sowie weiteren neun Meldungen bei Schülern A und B.

Das Drumherum

Auch beim TSV Bottendorf ist Nachhaltigkeit ein Thema: So bitten die Verantwortlichen die Starter und Starterinnen, ihre eigenen Badekappen mitzubringen.

Rund 80 Helferinnen und Helfer stellt der Verein am Sonntag, denn um das sportliche Großereignis zur Zufriedenheit aller über die Bühne zu bringen, bedarf es vieler helfender Hände. Wertvolle Unterstützung erhält der TSV Bottendorf auch durch die Feuerwehr Bottendorf, das DLRG Bad Arolsen und das DRK Frankenberg.