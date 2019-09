Death-Metal-Festival in Ernsthausen ist ausverkauft

400 Besucher ab Freitag erwartet

+ © Archivfoto: Biedenbach Masters of the Unicorn: Oragnisatoren des Death-Metal-Festival vor dem Konzert im vergangenen Jahr in Ernsthausen. © Archivfoto: Biedenbach

Ernsthausen – In Burgwald-Ernsthausen wird es wieder „höllisch“: Der Verein Morbid Sounds (morbide Klänge) organisiert am Freitag, 5., und Samstag, 6. September, sein Death-Metal-Festival „Masters of the Unicorn“.