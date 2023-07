Die Halbfinals stehen fest: Oberes Edertal gegen Wetter und Ederbergland gegen Altenlotheim

Zweikampf zwíschen dem Bottendorfer Daniel Ickes und dem Altenlotheimer Christian Schmid. © MICHAEL PAULUS

Beim Kahl & Schlichterle-Cup, dem großen Fußball-Vorbereitungsturnier in Ernsthausen, ging es in die entscheidende Phase: 250 Zuschauer verfolgten eine packende Zwischenrunde, in der sich die Favoriten durchsetzten.

Ernsthausen – Der Freitag gilt beim Kahl & Schlichterle-Cup sozusagen als Tag der Entscheidungen: Welche Mannschaft kommt weiter und erreicht nach dem spielfreien Samstag die Endrunde am Sonntag (16. Juli). Das Fazit des Abends: Die Favoriten haben sich durchgesetzt – zum Teil sehr deutlich wie der FC Ederbergland, der beim 9:0 gegen die SG Bunstruth seine Offensivstärken glänzen ließ. Die stattliche Kulisse von rund 250 Zuschauern verfolgten die Zwischenrundenspiele auf dem Ernsthäuser Sportplatz. Das erste Halbfinale bestreitet am Sonntag die SG Oberes Edertal gegen den VfB Wetter. Im Anschluss trifft der FC Ederbergland auf den TSV Altenlotheim.

SG Bunstruth/H/H/L - FC Ederbergland 0:9 (0:7). Tore: 0:1, 0:6 Pascal Blank (2., 19.), 0:2, 0:4, 0:7 Felix Nolte (7., 10.,24.), 0:3 Eric Fuchs (9.), 0:5, 0:8 Valon Ademi (13., 35.), 0:9 Kemal Celik (36.).

Ederbergland spielte von Beginn an druckvoll und mit schnellem Spiel in die Spitze. Bunstruth/Haina war in der Defensive total überfordert.

In Halbzeit zwei blieb der FCE spielbestimmend, nahm aber deutlich den Fuß vom Gas. So konnte auch die Bunstruther Offensive mit Arsenio einige vielversprechende Aktionen zeigen. Der Ederbergländer Sieg geht aber auch in der Höhe inOrdnung..

SG Nordkreis - VfB Wetter 0:3 (0:2). Auftakt nach Maß für den Favoriten: Mit einer Bogenlampe brachte Noah Drescher seine Farben früh in Führung (5.). Das 2:0 für den VfB ließ nicht lange auf sich warten. In der 21. Minute traf Jonas Braun zum 2:0 flach ins lange Eck. Eine Minute nach diesem Treffer hatte Nordkreis die beste Chance, aber Leon Seipp kam mit dem Ball nicht am VfB-Keeper vorbei. Mit dem frühen Tor im Rücken bestimmte Wetter das Geschehen.

Erst wenige Minuten waren in Halbzeit zwei gespielt, da pfiff der Schiedsrichter Strafstoß, nachdem Jonas Diehl Ebubekir Cin im Strafraum gelegt hatte. Der Gefoulte verwandelte selbst sicher zum 3:0 (48.). Die Liuzza-Elf kam nun offensiv nicht mehr zum Zuge, auch weil der VfB kaum noch etwas zuließ. Ein verdientes 3:0 auf dem Weg zum erneuten Turniersieg.

Bottendorf - Altenlotheim 0:2 (0:1). Der erste Abschluss der Auftaktpartie am Freitag gehörte Bottendorf, doch Lukas Schäfer scheiterte aus spitzem Winkel am Torhüter (3.). Dann waren die Altenlotheimer da: Nach einem Eckball kam Nils Backhaus an den Ball und traf aus kurzer Entfernung zum 0:1 (13.). Gegen den Gruppenligisten verkaufte sich Bottendorf sehr gut, stand defensiv recht sicher und setzte vorne den ein oder anderen Nadelstich. Insgesamt gesehen machte Altenlotheim in Halbzeit eins das Spiel.

In Halbzeit zwei hatten beide Teams ihre Möglichkeiten: Für Bottendorf scheiterte Louis Emil Soldan per Kopf nach einer Ecke am Torwart (40.). Und den Abpraller setzte Feyerabend neben das Tor. Till Franz Buckert vom TSV Altenlotheim per Kopf (40.) und Torben Garthe (52.) ließen ihre Chancen liegen. Die Entscheidung zugunsten der Altenlotheimer erzwang schließlich Hendrik Wickert in der 58. Minute mit dem 2:0. Ein Plus an Ballbesitz und bessere Nutzung der eigenen Chancen sprechen für einen verdienten Altenlotheimer Sieg.

In Ballbesitz ist hier der VfB Wetter durch Leon Klapp (links); Tom Heiner versucht ihn zu stoppen. © M.PAULUS