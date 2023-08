Die Leader-Region Burgwald-Ederbergland will ihr „Wandermärchen“ ausweiten

Von: Martina Biedenbach

Auf naturnahen Pfaden unter grünem Blätterdach: Auf solchen Wegen gehen Wanderer im Burgwald, wie hier auf dem Rundwanderweg Jungfernpfad bei Cölbe. © Region Burgwald-Ederbergland

Die Leader-Region Burgwald-Ederbergland mit ihren 19 zertifizierten Rundwanderwegen strebt die Auszeichnung Premium-Wanderregion an.

Burgwald/Ederbergland – Wandermärchen – mit dem Begriff wirbt die Region Burgwald-Ederbergland für ihre 19 zertifizierten Premium-Rundwanderwege. Nun will sie das Wandermärchen, sprich die Wanderinfrastruktur, weiter ausbauen und strebt mit den Touristik-Organisationen Marburg Stadt und Land sowie Ederbergland die Zertifizierung Premium-Wanderregion beim Deutschen Wanderinstitut an.

Wer diese Auszeichnung bekommt, zählt laut Wanderinstitut zur „Avantgarde“ (Vorreiter) der Wander-Destinationen in Deutschland. Das Prädikat haben bisher sieben Wanderregionen, darunter das Dahner Felsenland (Rheinland-Pfalz), der Hochschwarzwald und die Region Traumpfadeland Rhein-Mosel-Eifel.

Die Vorbereitung für den Zertifizierungsprozess laufen auf Hochtouren, sagt der stellvertretende Vorsitzende der Leader-Region Burgwald-Ederbergland, Gerd Daubert. Er ist maßgeblich zusammen mit dem Team des Regionalmanagements und den Touristikstellen am Ausbau der Wanderwege beteiligt. Ziel sei, dass Ende des Jahres der Zertifizierungsantrag gestellt werden kann. Geld für die Vorbereitung steht aus dem EU-Förderprogramm Leader – Förderperiode 2014 bis 2022 – zur Verfügung.

Es müssen zahlreiche Kriterien erfüllt werden. Derzeit erstellt die Region zur Außenpräsentation eine Wander-Homepage mit allen Wegen und aktuellen Informationen. Sie hat ein Wegemanagement-System etabliert, das zeitnah auf querliegende Bäume oder unpassierbare Wege aufmerksam macht. Wanderer können Störungen melden.

„Außerdem etablieren wir ein Sicherheitskonzept zur besseren Orientierung nach einem Vorbild im Saarland“, sagt Daubert: An den Wegweiserpfosten werden zusätzlich die jeweilige Standort-Bezeichnung und -Koordinaten angegeben. Nach jedem Kilometer auf der Tour wird am Weg eine Plakette mit der Kilometerzahl angebracht.

Eine Einkehrmöglichkeit für Wanderer hat der Verein „Gut leben auf dem Dorf“ – vertreten durch Brunhilde Chaloupka (links) und Karin Krebs – mit dem Café „s’Lenchen“ in Wetter-Oberrosphe geschaffen. Ein Angebot, das Gerd Daubert von der Region Burgwald-Ederbergland für die Bewerbung als Wanderregion gut nutzen kann. © Biedenbach, Martina

Aktuell werden die Wanderwege auf Vordermann gebracht. „Das ist viel Arbeit“, sagt Daubert. Denn manche Wege seien nach den letzten Stürmen noch nicht überall passierbar. Zudem würden die Markierungen überarbeitet.

„Für diese Aufgaben sind wir auf die Hilfe von ehrenamtlichen Wegepaten angewiesen. Neue Helfer sind uns sehr willkommen.“ An einigen Wegen kommen noch neue Sitzgelegenheiten, Hütten oder Ähnliches hinzu.

„Um als Wanderregion anerkannt zu werden, müssen die Wege bespielt werden“, so Daubert. Das heißt, es müssen Aktionen angeboten werden, was zusammen mit den beiden Touristik-Organisationen umgesetzt werde. Die Wanderwoche im April sei dafür ein Beispiel.

„Wichtig ist auch die Verpflegung der Gäste“, sagt Daubert. Da, wo es keine Gastronomie auf oder nahe am Weg gibt, werde versucht, etwas Zusätzliches zu schaffen. Zum Beispiel: Bauernhöfe stellen eine Bank in Garten oder Scheune auf und bieten Getränke und Kleinigkeiten zum Essen an. Gearbeitet werde auch an einem Mobilitätskonzept, damit alle Wanderportale als Ausgangspunkte mit Bahn, Bus oder Anrufsammeltaxi erreichbar werden. (Martina Biedenbach)