Probebohrung für Bau der  B-252-Umgehung verunsichern Ernsthäuser - Das sagt Hessen Mobil

Bis in 20 Meter Tiefe gehen die Probebohrungen, die Thomas Nowak (links) und Marco Kümmling von der Firma Bohr- und Geotechnik Nowak aus Sachsen-Anhalt im Auftrag von Hessen-Mobil bei Ernsthausen vornehmen. Hier sind sie südlich des Ortes am Werk.

Vermessungen und Bohrungen zur Planung der Trasse für die B-252-Umgehung bei Ernsthausen haben zu Verunsicherungen bei den Einwohnern geführt. Was sagt Hessen-Mobil dazu?

Ernsthausen – Da auch Probebohrungen in Ortsnähe erfolgen, glauben manche, die Trasse, werde näher an das Dorf verlegt. Das schilderte der Burgwalder Parlamentschef Carsten Engel kürzlich in der Gemeindevertretung. Die HNA hat bei Hessen-Mobil nachgefragt. Hier die Antworten von Pressesprecher Marco Lingemann

Welche Arbeiten laufen gerade?

Derzeit befinden sich Mitarbeiter von Hessen-Mobil zur Vermessung vor Ort. Diese erstellen detaillierte Geländeaufnahmen, die Hessen-Mobil unter anderem für die anstehenden hydraulischen Berechnungen und zur Konkretisierung der Planung benötigt. Überdies werden die Forst- und Wirtschaftswege im Planungsgebiet erfasst.

Welche Untersuchungen wurden oder werden noch gemacht?

Bis in den vergangenen Juli liefen Kartierungen der Flora und Fauna. Derzeit werden die Ergebnisse der Kartierung zusammengestellt, um diese in die Planung einzuarbeiten. Im November wird eine von Hessen-Mobil beauftragte Firma Kampfmittelverdachtsflächen nahe der Burgwaldkaserne untersuchen.

Wie ist der aktuelle Planungsstand?

Die Ortsumgehung Burgwald/Ernsthausen befindet sich in der Fortschreibung der Entwurfsplanung. Weitere Fachbeiträge sind in der Bearbeitung und müssen in den Gesamtentwurf eingearbeitet werden. Hierzu gehört unter anderem ein Fachbeitrag gemäß Wasserhaushaltgesetz.

Im Parlament Burgwald war die Rede von Problemen im Bereich Entwässerung. Wie ist da der Stand?

Aufgrund der besonderen hydrogeologischen Gegebenheiten vor Ort führt Hessen-Mobil derzeit zusätzliche Untersuchungen diesbezüglich durch. Im Speziellen könnten die noch unbekannten Grundwasserverhältnisse Planungsanpassungen bewirken. Um weitere detaillierter Erkenntnisse zu erhalten, finden aktuell an drei Positionen entlang der geplanten Trasse Baugrunderkundungen statt. Ebenso wird der Stand des Grundwasserpegels an mehreren Stellen laufend erfasst.

Wann kann mit einem genauen Trassenentwurf und dem Beginn des Planfeststellungsverfahrens gerechnet werden?

Im Moment laufen zahlreiche Untersuchungen. Aus den Erkenntnissen der Untersuchungen ergeben sich die nächsten Schritte der Planung. Gerne geben wir Ihnen stetig Rückmeldung zum aktuellen Stand. Eine genauere Auskunft über eine mögliche Änderung des Einleittermins für das Planfeststellungsverfahren können wir nach Auswertung der aktuellen Untersuchungen geben