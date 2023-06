Ex-Biathletin Laura Dahlmeier erkundete den Burgwald

Pause an der Burg Mellnau: Gerd Daubert (links), Wetters Bürgermeister Kai-Uwe Spanka (rechts) und Thomas Langenstedt freuten sich, Laura Dahlmeier (2. von links) im Burgwald begrüßen zu können. © privat/nh

Die Ex-Biathletin Laura Dahlmeier war im Burgwald als Wanderin auf der Christenbergtour unterwegs.

Münchhausen – Laura Dahlmeier, mit zwei Olympiasiegen und sieben Weltmeistertiteln die erfolgreichste deutsche Biathletin der vergangenen Jahre, war auf dem Premium-Wanderweg Christenbergtour im Burgwald unterwegs. Zusammen mit einer Wandergruppe, die vom Hotel Sonne in Frankenberg organisiert war und von Ina Wocadlo von Segytours geleitet wurde, starte sie bei bestem Wanderwetter am Wanderportal in Münchhausen.

Durch das Naturschutzgebiet Christenberger Talgrund führte die Wanderung bergauf zum Mellnauer Kreuz und weiter zur Burg Mellnau. Dort wurde die Wandergruppe von Wetters Bürgermeister Kai-Uwe Spanka und Gerd Daubert von der Region Burgwald-Ederbergland empfangen. Spanka beschrieb kurz die Geschichte der Burg und der Stadt Wetter. Insbesondere die Vorreiterrolle der Stadt Wetter mit dem Bioenergiedorf Oberrosphe und der Nahwärmeversorgung in der Kernstadt fand Anerkennung bei der Wandergruppe.

Die Wanderer wurden danach zu einer Jause eingeladen. Gerd Daubert stellte die Region Burgwald-Ederbergland und die Aktivitäten im Wandertourismus vor. Aufbauend auf 19 Premium-Wanderwegen des Wandermärchens, gibt es Bestrebungen, eine Wanderregion auf Premiumniveau zu werden.

Viele Wandergäste sprachen sich lobend über die Strecke auf der Christenbergtour aus. Auch Laura Dahlmeier fand die Tour sehr ansprechend und interessant. Die Wegeführung ist aus ihrer Sicht sehr abwechslungsreich, die Landschaft gerade jetzt im Frühling ein Erlebnis.

Dahlmeier trat bereits als 25-Jährige vom Profi-Sport zurück und befindet sich in einer Ausbildung zur staatlich geprüften Berg- und Skiführerin. Körperlich ist die heute 29-Jährige noch auf professionellem Niveau, um beim Trailrunning oder bei alpinen Klettertouren bestehen zu können.

Der prominente Gast zeigte sich sehr nahbar und stand dann auch für Fotos zur Verfügung. nh