Flammen auf Feld bei Ernsthausen: 40 Wehrleute rückten aus

Brandursache unklar

+ © Battefeld, Susanna Auf einem Feld westlich von Ernsthausen kam es am Mittwoch zum Flächenbrand. © Battefeld, Susanna

Zu einem Flächenbrand kam es auf einem abgeernteten Getreidefeld bei Burgwald-Ernsthausen. Weil zunächst ein Waldbrand vermutet wurde, rückten mehrere Wehren aus der Umgebung aus.

Ernsthausen – Glimpflich ausgegangen ist am Donnerstagnachmittag ein kleinerer Flächenbrand auf einem abgeernteten Getreidefeld in der Nähe von Ernsthausen. Wie der Ernsthäuser Wehrführer Thomas Imhof mitteilte, war dort gegen 15.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Boden liegendes Stroh in Flammen aufgegangen.

Da zunächst ein Waldbrand mit Ausdehnungsgefahr gemeldet wurde, sei ein Großaufgebot von Feuerwehren in die Gemarkung Totenhöhe nahe des Windparks ausgerückt. Insgesamt seien rund 40 Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Dazu acht Feuerwehrfahrzeuge, darunter Tanklöschzüge aus Frankenberg, Battenberg und Wetter.

„Zum Glück stellte sich heraus, dass es kein Waldbrand war. Wir konnten die Flammen mit 1600 Liter Wasser schnell ablöschen“, sagte Thomas Imhof.

Die Brandursache ist laut Polizei noch völlig unklar – zumal keine Landmaschine auf dem Feld im Einsatz war und es Stunden vorher noch geregnet hatte.

„Es sieht auch nicht danach aus, als hätte jemand aus Versehen eine Zigarettenkippe dort hingeworfen“, sagte eine Polizeisprecherin. (Martina Biedenbach)