Frankenberger von Wintzingerode entdeckt Neues über Landgraf Philipps Zweitfrau

Von: Karl-Hermann Völker

Stammbäume auf dem Bildschirm: Georg von Wintzingerode, der in den vergangenen Wochen mehrfach bei Besuchen in Frankenberg Familiendaten erforschte, führt hier den genealogischen Nachweis: Katharina von Bora und Margarethe von der Saale waren über die gemeinsame Urgroßmutter verwandt. © Karl-Hermann Völker

Der gebürtige Frankenberg Georg von Wintzingerode entdeckte Neues über Margarethe von der Saale, der Zweitfrau von Philipp dem Großmütig, die in Bottendorf lebte.

Bottendorf – Warum deckte ein prominenter Theologe 1539 die Doppelehe von Landgraf Philipp dem Großmütigen? – Dr. Martin Luther nannte Bigamie das „geringere Übel“ gegenüber einer Scheidung und vereinbarte über die heimliche Zweithochzeit Stillschweigen.

Die Nebenehe des protestantischen Landesherrn mit der 17-jährigen Margarethe von der Saale und deren diskrete Unterbringung nach der Hochzeit am 5. März 1540 in seinem Jagdschloss Wolkersdorf bei Bottendorf blieb natürlich nicht geheim, sondern lösten einen politischen Skandal aus. Was nur hatte Luther zu solch einem Verhalten bewogen?

Margarethe von der Saale: Nach der von den Reformatoren geduldeten Zweithochzeit verbarg Landgraf Philipp von Hessen seine Nebenfrau zwei Jahre lang in seinem abgelegenen Jagdschloss Wolkersdorf bei Bottendorf. © Völker, Karl-Hermann

Georg von Wintzingerode, 1952 in Frankenberg geboren, ehemaliger Edertalschüler, im Ruhestand als IT-Systemingenieur begeisterter Genealoge, machte jetzt eine interessante Entdeckung: Martin Luther war als landgräflicher Ratgeber offenbar aus familiären Gründen befangen. Seine Ehefrau Katharina von Bora (1499-1552) und Philipps Nebenfrau Margarethe von der Saale (1522-1566) waren über ihre Großmütter, die Schwestern Clara und Anna von Schönberg, miteinander verwandt.

Klarheit über die Abstammung der Katharina von Bora, deren Großmutter Anna von Schönberg aus erster und zweiter Ehe je eine Enkelin mit Namen Katharina hatte, sei erst kürzlich von Luther-Forschern durch die Auswertung einer Leichenpredigt aus der Urgroßmutter-Familie von Pflugk geschaffen worden, berichtet Georg von Wintzingerode. Eine Quelle, die bisher noch nicht genealogisch ausgewertet worden war.

Er fand diesen Zusammenhang so interessant, dass er ihn jetzt auch Erich Reitz, der 2014 in Bottendorf ein Theaterstück über den hessischen Landgrafen Philipp und seine Doppelehe schrieb, mitteilte. Durch das Freilichtspiel wurde damals das Schicksal der Margarethe von der Saale einem breiten Publikum weit über Bottendorf hinaus bekannt.

Viele tausend genealogische Daten, darunter auch Familiendaten aus seiner Heimatstadt Frankenberg, speicherte der in der Nord-Eifel lebende ehemalige SAP-Technologie-Direktor Georg von Wintzingerode bisher schon in seinem Archivsystem. Dabei liefen noch viele andere Fürsten-Stammbäume über seinen Bildschirm. „Nicht nur Philipp, andere hatten auch ihre Mätressen“, stellte der Genealoge fest. Viele dieser Frauen seien in den Grafenstand erhoben worden. Auch sie hätten oft, ebenso wie die Ehefrauen, mit denen die Fürsten „politisch verheiratet“ gewesen seien, Nachkommen gehabt.

Katharina von Bora: Dieses Denkmal erinnert in Wittenberg an Martin Luthers Ehefrau. © Völker, Karl-Hermann

Und noch eine interessante genealogische Entdeckung machte Georg von Wintzingerode: Frankenbergs großer Künstler und Namensgeber Philipp Soldan (ca. 1490-1569), gehört mit seiner ältesten Schwester Anna Kunigunde Soldan (1477-1520) zu den Vorfahren des Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Deren Mann war der Woll-, Weinhändler und Bürgermeister Johann Lauck (später Lucanus). „Zwischen ihnen liegen neun Generationen“, so der Familienforscher.