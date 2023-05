Grabfeld für Sternenkinder auf Bottendorfer Friedhof errichtet

Von: Martina Biedenbach

Bereich für Sternenkinder am Friedhof in Bottendorf: Burgwalds Bürgermeister Lothar Koch (Mitte) mit den ehrenamtlichen Helfern aus Bottendorf, (von links) Ortsbeiratsmitglied Kurt Jesberg, Ortsvorsteher Dieter Klein und den Gemeindevorstandsmitgliedern Manfred Glaßl und Theo Figge am symbolischen Gedenkstein. © Martina Biedenbach

Die Gemeinde Burgwald hat ein Grabfeld für Sternenkinder auf dem Bottendorfer Friedhof errichtet.

Bottendorf – Auf dem Friedhof in Bottendorf ist ein Sternenfeld eingerichtet worden. Dort können Sternenkinder – Kinder, die vor, während oder kurz nach der Geburt gestorben sind – bestattet werden. Auch für die Bestattung von Kleinkindern ist der Bereich gedacht, sagte Burgwalds Bürgermeister Lothar Koch, der zusammen mit dem Bottendorfer Ortsbeirat das Sternenfeld vorstellte.

Es handelt sich um einen kreisrunden Bereich, der mit einer Thujahecke begrenzt ist. Sternenförmig führen vier gepflasterte Wege in der Mitte zusammen. Dort steht ein Gedenkstein aus Barap/Estremoz, gefertigt von einem Frankenberger Steinmetz.

Sternenfeld: Zweigeteilter Stein symbolisiert den Bruch

„Das Denkmal ist gestaltet als Symbol“, sagt der Bürgermeister: Die Zweiteilung stehe für den Bruch, der durch den Tod verursacht wurde. Ein Teil des Steins ist unbehauen, unfertig – so wie die Sternenkinder. Ein Teil ist glatt geschliffen. Er steht für die Eltern. Dort sitzt ein kleines Elternpaar aus Bronze. Der Bruch zwischen ihnen und dem verstorbenen Kind wird durch einen Regenbogen aus Glas überbrückt.

Der Anlass, ein solches Sternenfeld anzulegen, war, dass es in der Gemeinde Burgwald einige Fälle von totgeborenen oder kurzlebenden Babys gegeben hatte. Sie konnten nur in ganz kleinen Särgen in einem Kindergrab beerdigt werden. Ein solches Grab passe nicht in den regulären Grabbereich, sagt Bürgermeister Koch.

Im Sternenfeld können auch Kinder, die bei ihrem Tod weniger als 500 Gramm wiegen, zeitnah bestattet werden. Das war bisher nicht möglich. Das Gesetz unterscheidet nämlich nach Körpergewicht. Nur Kinder mit einem Gewicht über 500 Gramm müssen offiziell bestattet werden. Kinder, die weniger wiegen, gelten offiziell als Fehlgeburt, nicht als Person.

Sternenfeld: Froh über das Angebot in Gemeinde Burgwald

„Wir sind froh, nun auch für diese Kinder eine Bestattungsmöglichkeit in der Gemeinde Burgwald anbieten zu können“, betont Bottendorfs Ortsvorsteher Dieter Klein. Für die meisten Eltern mache es keinen Unterschied, wie schwer das verstorbene Kind ist und ob es sich um eine Fehlgeburt nach wenigen Wochen oder mehreren Monaten Schwangerschaft handele.

Die Fehlgeburten werden in der Regel im Krankenhaus aufbewahrt und einmal im Jahr gemeinsam beigesetzt – auf Wunsch können dann die Eltern dabei sein. Das Sternenfeld bietet ihnen nun die Möglichkeit, in Abstimmung mit Bestatter, Pfarrer und Gemeinde dort das Sternenkind zeitnah und individuell zu bestatten.

Zwei Kinder wurden bereits in dem kreisrunden Bereich auf dem Bottendorfer Friedhof bestattet, bevor das Sternenfeld fertig war. Dort soll noch eine Bank aufgestellt werden und die Thujahecke soll, wenn sie höher gewachsen ist, Sichtschutz bieten, damit die trauernden Eltern dort in Stille verweilen können.

Sternenfeld: Ehrenamtliche halfen bei Schaffung der Anlage

Bei der Schaffung des Sternenfeldes haben Bottendorfer Ortsbeiratsmitglieder und Mitglieder von Gemeindevertretung und Gemeindevorstand aus Bottendorf die Pflasterarbeiten ehrenamtlich erledigt. Die Randsteine hatte der Lehrbauhof der Kreishandwerkerschaft gesetzt. Auch der Bauhof der Gemeinde war beteiligt. So wurden die Kosten auf rund 10 000 Euro reduziert.

Die Gemeinde Burgwald ist damit nach Korbach die zweite Kommune in Waldeck-Frankenberg, die ein Sternfeld bereitstellt. „Es ist für alle Burgwalder Ortsteile gedacht“, sagte der Bürgermeister. (Martina Biedenbach)