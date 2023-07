Hessen-Mobil informierte über Planungsstand B-252-Umgehung in Gemeinde Burgwald

Von: Martina Biedenbach

Geplante B-252-Umgehung: Die Trasse (meist im Grünton umrandet) schließt im Süden an die von Münchhausen kommende Umgehung an und soll zwischen Ernsthausen (Bildmitte) und den Windrädern verlaufen. Dann schwenkt sie südlich von Wiesenfeld nach Osten, führt östlich an Wiesenfeld und Burgwald vorbei und trifft bei Frankenberg (im Hintergrund) auf die B 253. Bottendorf (rechts hinten) wird über den Gemeinde-Verbindungsweg angeschlossen.

Über den Planungsstand der B-252-Umgehung in der Gemeinde Burgwald informierte Hessen-Mobil die Gemeindevertretung. Nun liegen alle Unterlagen im Verkehrsministerium in Bonn vor, das nun erst sein Okay mit einem Gesehen-Vermerk geben muss, bevor das Verfahren weitergehen kann.

Burgwald – Wie ist der Planungsstand für die B-252-Umgehung in der Gemeinde Burgwald? Zur Beantwortung dieser Frage war Simone Putscher, Fachdezernatsleiterin bei Hessen-Mobil in Kassel, am Donnerstagabend in die Sitzung der Gemeindevertretung Burgwald ins DGH Burgwald gekommen. Gespannt erwarteten auch rund 45 Zuhörer ihre Informationen.

Darunter Anwohner der B 252 in Bottendorf und Ernsthausen, die nach vielen Jahren der Planung auf eine Entlastung durch den Bau der Umgehung pochen, sowie Gegner der geplanten Strecke (siehe Grafik), insbesondere vom Verein zum Schutz und Erhalt des Lebensraums Burgwald. Rederecht hatten sie nicht, denn es handelte sich um eine Information für die Gemeindevertretung, nicht um eine Bürgerversammlung, wie Parlamentschef Carsten Engel deutlich machte.

B-252-Umgehung Gemeinde Burgwald: Projekt verzögerte sich mehr als ein Jahr

Nachdem Hessen-Mobil Anfang Juli 2022 bekanntgegeben hatte, dass das Planfeststellungsverfahren für die Umgehung – statt im Frühjahr 2022 – frühestens im dritten Quartal 2023 beantragt werden könne, hatte das Parlament in einer Resolution gefordert, die Planungen zügiger voranzubringen. Viele befürchten, wie berichtet, einen „verkehrstechnischen Kollaps“, wenn im Frühjahr 2024 im Süden die B-252-Umfahrungen Münchhausen, Wetter, Lahntal fertiggestellt sein werden. Dann sei noch mehr Verkehr in den B-252-Anrainer-Orten Ernsthausen und Bottendorf sowie auf der parallel verlaufenden Kreisstraße 117 zu erwarten.

Simone Putscher und ihr Kollege Ralf Struif erläuterten, dass Personalmangel –- sowohl bei der Straßenbaubehörde als auch bei den Büros, die Landschaftspflegerische Begleitpläne für Straßenbauprojekte erstellen, – nicht nur die Umgehung in der Gemeinde Burgwald, sondern zahlreiche weitere Straßenprojekte extrem verzögerten. Zudem hätten zwei Mitarbeiter, die bei Hessen-Mobil für die Ortsumfahrung Ernsthausen zuständig waren, die Behörde verlassen und neue Arbeitstellen angenommen.

B-252-Umgehung Gemeinde Burgwald: Landschaftspflegerischer Begleitplan fertig

Die Neuigkeit, die die Dezernatsleiterin mitbrachte: Der Landschaftspflegerische Begleitplan für die Umgehung Ernsthausen, dessen Neuerstellung das Projekt um mehr als ein Jahr zurückgeworfen hatte, liege nun vor. Er sei Anfang dieser Woche an das Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur (BMVI) in Bonn weitergeleitet worden. Die Ende 2021 vorgestellte Entwurfsplanung für den Straßenverlauf (Grafik) liegt in Bonn bereits vor. Jetzt habe das Ministerium, das die Kosten trägt, die nötigen Unterlagen, um über die Umsetzung des Projekts zu entscheiden – und mit einem sogenannten Gesehen-Vermerk seine Zustimmung zu geben.

Wann mit diesem Vermerk gerechnet werden könne, lasse sich nicht genau sagen, antwortete Putscher auf eine Nachfrage von Stefan Sommer (FDP). Auch im Ministerium herrsche Personalknappheit. Ihre Schätzung: Ende 2023 oder im 1. Quartal 2024.

Bis dahin erstelle Hessen- Mobil noch weitere Unterlagen, zum Beispiel die Grunderwerbsunterlagen. Wenn das Okay aus Bonn und alle Unterlagen vorliegen, dann würden diese beim Regierungspräsidium Kassel eingereicht. Das RP leitet dann das Anhörungsverfahren ein, in dem unter anderem Einwände von Privatpersonen und Trägern öffentlicher Belange behandelt werden.

B-252-Umgehung Gemeinde Burgwald: Die weiteren Schritte

Das weitere Verfahren kann man auf der Homepage von Hessen-Mobil (zu.hna.de/planungsschritte) nachlesen: Zum Abschluss des Anhörungsverfahrens übergibt das RP die Unterlagen an die Planfeststellungsbehörde, dem Hessischen Wirtschaftsministerium. Sie entscheidet über die im Anhörungsverfahren nicht ausgeräumten Einwendungen und erlässt den Planfeststellungsbeschluss. Der kann beklagt werden. Nach Ablauf der Klagefrist erlangt der Planfeststellungsbeschluss Rechtskraft.

Viele der 45 Zuhörer hatten sich mehr Informationen versprochen, war zu hören, als sie das DGH verließen. (Martina Biedenbach)