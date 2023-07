Kahl- und Schlichterle-Cup: FC Ederbergland ohne Gegentor zum Turniersieg

Spiel um Platz drei: Laufduell zwischen Noah Drescher (links) und Nils Backhaus (Altenlotheim). © M.PAULUS

Beim KAHL & SCHLICHTERLE-CUP feiert der Verbandsligist FC Ederbergland einen 3:0-Endspielsieg gegen den Gruppenligisten SG Oberes Edertal

Ernsthausen – Ein Finaltag mit sehr annehmbaren Temperaturen, 350 bis 400 Zuschauer und ein Finale mit den beiden besten heimischen Teams – Fußballfan, was willst Du mehr? Den Pokal beim Kahl & Schlichterle-Cup holte sich der FC Ederbergland, der das Finale gegen Oberes Edertal verdient mit 3:0 gewann. Der FCE spielte mit 4:0-Siegen ein souveränes Turnier. „Das Turnier ist top organisiert. Ein Riesendankeschön an die ausrichtenden Familien und den TSV Ernsthausen“, sagte FCE-Trainer Steffen Schäfer. „Unsere Mannschaft war willig, sie hat Gas gegeben und ist ohne Gegentor geblieben.“

Im kleinen Finale behauptete sich der VfB Wetter mit einem 2:1-Erfolg gegen den TSV Altenlotheim.

Das Finale:

FC Ederbergland - SG Oberes Edertal 3:0 (1:0). Die erste nennenswerte Chance hatte der FCE durch Janis Wolf (11.), dessen Schuss Keeper Wack per Fuß abwehrte. Ein Nico-Wroblewski-Hammer aus 28 Metern brachte dem Favoriten dann die Führung (22.). Auf der Gegenseite kam Daniel Dithmar zum Abschluss, prüfte erstmals Schneider im FCE-Tor (27.). Mit einer FCE-Chance für Eric Fuchs ging es in die Pause.

Im Nachschuss erhöhte kurz nach Wiederanpfiff Felix Nolte auf 2:0 (33.). Als zehn Minuten später Moritz Graw eine Blank-Flanke zum 3:0 (43.) verwertete, ist der FCE Turniersieger.

Halbfinalspiele:

SG Oberes Edertal - VfB Wetter 5:3 (1:1) n. Elfm.. Wetter ging früh durch einen abgefälschten Schuss von Niko Gehrmann (5.) in Führung. Es war der erste Schuss überhaupt auf das SG-Tor. Außerdem hatte der VfB zu Beginn mehr von Spiel. Oberes Edertal brauchte etwas Zeit. Es entwickelte sich eine Begegnung mit viel Mittelfeldspiel. Dann fiel der nicht unverdiente Ausgleich: Mit der ersten gut herausgespielten Aktion über Dithmar, Jung markierte Neuzugang Jan-Luca Müller den Ausgleich. Der Neuzugang behielt vor dem Tor die Nerven (26.).

Nach der Pause hielt OE mit viel Einsatz und Leidenschaft dagegen. Die Sprang-Elf besaß die besseren Chancen, etwa nach einer Schneider-Ecke bei einem Kopfball von Viktor Holzmann (24.) oder bei einem Torschuss von Maurice Willstumpf (32.). So geht es mit einem 1:1 in die Verlängerung. Dort tat sich nichts und so hieß es Elfmeterschießen: Für OE trafen Henning Schneider, Viktor Holzmann, Tobias Lindenborn und Andreas Trusheim; für Wetter Niko Gehrmann und Leon Klapp. Doch OE-Keeper Sebastian Wack hielt die Elfer von Noah Drescher und Dogan Caliskan.

FC Ederbergland - TSV Altenlotheim 5:0 (4:0). Tore: 1:0, 3:0 Felix Nolte (8., 15.), 2:0 Nico Wroblewski (9.), 4:0 Kemal Celik (26.), 5:0 Eric Fuchs (44.). - Der Altenlotheimer Defensive gelang es nicht, die FCE-Spitzen in den Griff zu bekommen. Mit zwei Toren glänzte Felix Nolte; bei Wroblewskis Treffer fälschte Sascha von Drach die Flanke ins eigene Tor ab. Nach dem Wechsel und einigen Auswechslungen beim FCE ließen der Angriffsdruck und Tempo deutlich nach.

Spiel um Platz drei:

VfB Wetter - TSV Altenlotheim 2:1 (1:0). Wie gut, dass Wetter einen Niko Gehrmann in seinen Reihen hat: Wieder war es der Torjäger, der im Spiel um den dritten Platz seinen VfB mit 1:0 in Führung schoss (15.); den Torschützen bedient hatte Drescher, der sich im Zweikampf gegen von Drach behauptete.



Wieder Gehrmann war es, der einen Freistoß aus 28 Metern an den Pfosten schoss (17.). Und Gehrmann leistete auch die Vorarbeit bei Cins Torchance (20.). Dann wurden auch die Altenlotheimer Vorstöße gefährlicher: erst Christian Schmids Abschluss (21.); dann Florian Green (25.), der die komplette VfB-Defensive ausdribbelte, aber nur den Pfosten traf.



Flott ging das Duell der beiden Gruppenligisten nach der Pause weiter. Nach mustergültiger Vorarbeit von Gehrmann erhöhte Leon Klapp auf 2:0 (35.). Doch mit einem sehenswerten Distanzschuss erzielte Torben Garthe den Anschluss (43.). Florian Green hatte den Ausgleich auf dem Fuß (51.), doch seine Hereingabe per Hacke entschärfte der VfB-Keeper. mp



Das Mannschaftsbild des Turniersiegers 2023 FC Ederbergland. Der Verbandsligist stürmte ohne Gegentor durch das Turnier und schoss viele Tore. © MICHAEL PAULUS

Finalreif: Moritz Graw und Simon Mitze (hinten, beide FCE) gegen Philipp Kaiser von der SG Oberes Edertal. © Privat